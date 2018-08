Anche nell'ultima foto Aretha posa come una regina : L’hanno riposta nella sua bara dorata, una bara degna della regina che era, così: abito da cocktail rosso, Louboutin abbinate e gambe incrociate, come quelle di chi ha dato tutto e se ne va con magnificenza e pace rispetto alla gioia infinita che con la sua voce ha donato al mondo. come scrive Vanity Fair: “Sabrina Owens, sua nipote, ha fatto sapere che il 'rosso' dell’abito in pizzo come degli ...

Migranti nelle liste dei disoccupatiIscritti Anche senza residenza : Poi dicono che gli italiani sono razzisti! Ma questa vicenda mostra, ancora una volta, come le inefficienze dello Stato si riversino sui cittadini italiani che hanno come unico mezzo di rivalsa rifiutare i Migranti, a priori. Tanto più in un Paese in stagnazione da più di un decennio che cioè non cresce nei posti di lavoro e tanto meno nelle politiche economiche Segui su affaritaliani.it

Aretha Franklin - regina Anche nell'addio : tacchi a spillo rossi e bara d'oro alla camera ardente : Un'oceanica folla di fan si è recata a rendere omaggio alla regina del soul Aretha Franklin, facendo visita alla sua camera ardente a Detroit. La cantante giaceva in una bara dorata attorniata da grandissimi vasi di rose, indossando un abito rosso e scarpe con tacco vertiginoso, rigorosamente abbinate.La 76enne, amata in tutto il mondo, è scomparsa il 16 agosto dopo una lunga malattia, chiudendo il sipario su una lunga e fortunata ...

Anche il Viadotto Gatto nel dossier del ministro Toninelli : Dopo la tragedia del ponte Morandi di Genova, Anche il Comune di Salerno dovrà fornire al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti la documentazione inerente ponti ed infrastrutture,...

Preliminari Champions League - l’Ajax torna tra le grandi d’Europa : nell’urna di Monaco Anche Aek e Young Boys : Nell’urna di Monaco ci saranno anche Aek, Young Boys e Ajax: ecco i risultati delle partite dei Preliminari di Champions League Dopo i match di ritorno validi per i Preliminari di Champions League, sono state decise le squadre che accedono all’urna di Monaco che deciderà i gironi della competizione europea. L’Aek, grazie ad un pareggio in casa, si qualifica per la fase a gironi di Champions League. A seguire il club greco ...

Anche il figlio di Ronaldo gioca nella Juve : Due Ronaldo sono meglio di uno. E così, dopo aver piazzato il colpo del secolo con l'arrivo di CR7, la Juve ha ingaggiato Anche il primo figlio del fuoriclasse portoghese. Cristianinho si sta già ...

Honor Band 4 sarà presentata in Cina il 5 settembre Anche nella Runing Edition : Con un post sul proprio account ufficiale Weibo, Honor ha annunciato che il 5 settembre sarà presentata Honor Band 4, in due versioni. L'articolo Honor Band 4 sarà presentata in Cina il 5 settembre anche nella Runing Edition proviene da TuttoAndroid.

PONTE MORANDI - CADE IL SEGRETO SU CONVENZIONE CON AUTOSTRADE/ Video Camera - Toninelli "Stop bAnchetti privati" : PONTE MORANDI, CADE il "SEGRETO" sulla CONVENZIONE con AUTOSTRADE per l'Italia: il Ministro Toninelli riferisce alla Camera dopo che la società ha pubblicato sul suo sito il testo completo(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 17:58:00 GMT)

Perugia - spaccio no limits : l'eroina gira Anche nelle protesi delle gambe : Perugia - Diversamente abile, vistosamente claudicante a causa di una protesi ad una gamba, ma tutt'altro che un limite. Perché quella protesi è diventata il modo per trasportare droga dal covo di ...

Napoli est brucia : raid nella notte - colpi di pistola Anche contro i poliziotti : colpi di pistola contro una pattuglia di agenti della polizia durante un inseguimento. È accaduto nel cuore della notte, a Ponticelli, un vero raid di fuoco contro gli agenti delle volanti del ...

Brivido Fiorentina - nello spogliatoio viola Anche la maglia di Astori [FOTO] : Emozioni per la Fiorentina, nello spogliatoio anche la maglia di Davide Astori. Si sta giocando la seconda giornata del campionato di Serie A, grandi emozioni e colpi di scena nei primi 45 minuti. La squadra di Stefano Pioli in vantaggio contro il Chievo grazie ad un gran gol da fuori di Milenkovic. Ma brividi prima del match, nello spogliatoio della Fiorentina anche la maglia di Davide Astori, il ricordo è pazzesco. LEGGI TUTTE LE ...

Fiorentina - nello spogliatoio c'è Anche la maglia di Astori. Su Instagram : 'Sempre con noi' : Sono passati quasi sei mesi da quel giorno di marzo dove il mondo del calcio italiano si fermò. In lutto, per la scomparsa di Davide Astori, difensore, capitano e simbolo del calcio pulito. Corretto e sempre sorridente, amante del gioco, sempre leale. E mai ...