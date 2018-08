Analisi Tecnica | Shanghai Index del 29 08 2018

Analisi Tecnica : Hang Seng Index del 29/08/2018 : Chiusura del 29 agosto Seduta in frazionale rialzo per l' Hang Seng Index , che ha terminato gli scambi in aumento a 28.416,4. Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più ...

Analisi Tecnica : indice Nikkei 225 del 29/08/2018 : Chiusura del 29 agosto Sostanzialmente invariata la seduta per l' indice nipponico , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia. Il quadro tecnico di breve periodo del Nikkei 225 mostra un'...

Analisi Tecnica : Bund Future del 28/08/2018 : Chiusura del 28 agosto Sostanzialmente invariata la seduta per il contratto a termine sul principale titolo governativo tedesco , che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia. Lo scenario ...

Analisi Tecnica : BTP Future del 28/08/2018 : Chiusura del 28 agosto Giornata fiacca per il Future sul principale titolo di Stato Italiano , che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,13%. Quadro tecnico in evidente ...

Analisi Tecnica : Euro FX Future del 28/08/2018 : Chiusura del 28 agosto Frazionale rialzo per il contratto a termine sul cross Euro / Dollaro USA , che mette a segno un modesto profit a +0,41%. Tecnicamente, il Future sul cambio Euro/Dollaro è in ...

Analisi Tecnica : EuroStoxx 50 Future del 28/08/2018 : Chiusura del 28 agosto Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del derivato sui principali titoli europei , che in chiusura evidenzia un timido -0,06%. Lo status tecnico del Future ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 28/08/2018 - ore 19.00 : Aggiornamento ore 19.00 Discreta la performance del cross Euro / Dollaro USA , che si attesta a 1,1718, in lieve aumento dello 0,33%. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'...

Il porting per PC di Yakuza 0 non ha troppi fronzoli ma funziona alla grande - Analisi tecnica : È stata una sorpresa anche se, sicuramente, positiva! Abbiamo affrontato il debutto della serie Yakuza su PC non sapendo bene cosa aspettarci, soprattutto considerando i precedenti non proprio entusiasmanti riguardo i porting su PC tardivi ma, in questo caso, Sega ha svolto davvero un ottimo lavoro. Yakuza 0 su PC, come potreste aspettarvi, non introduce grandi miglioramenti rispetto alla versione PS4 già esistente ma offre una notevole ...

Analisi Tecnica : Future FTSE MIB del 28/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Si muove verso il basso il derivato italiano , che si posiziona a 20.695 con una discesa dello 0,40%. Atteso un ulteriore ripiego verso l'area di supporto vista a 20.545 e ...

Analisi Tecnica : indice FTSE MIB del 28/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Peggiora la performance del principale indice della Borsa di Milano , con un ribasso dello 0,40%, portandosi a 20.714. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ...

Analisi Tecnica : indice DAX-30 del 28/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedente il principale indice di Francoforte , che si attesta a 12.549. A livello operativo si prevede una seduta all'insegna ...

Analisi Tecnica : EUR/USD del 28/08/2018 - ore 15.50 : Aggiornamento ore 15.50 Amplia il margine di guadagno il cross Euro / Dollaro USA , rispetto ai valori della vigilia, e si attesta a 1,1717. Operativamente le attese propendono per la continuazione ...

Analisi Tecnica : indice Athex Composite del 28/08/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Migliora l'andamento del principale indice di Atene , che si attesta a 737,92, con un aumento dello 0,22%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...

Analisi Tecnica : indice Micex del 28/08/2018 - ore 12.15 : Aggiornamento ore 12.15 Allunga il passo rispetto alla seduta precedente il principale indice di Mosca , portandosi a 2.321,07. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in ...