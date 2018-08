Analisi Tecnica | BTP Future del 28 08 2018

Il porting per PC di Yakuza 0 non ha troppi fronzoli ma funziona alla grande - Analisi tecnica : È stata una sorpresa anche se, sicuramente, positiva! Abbiamo affrontato il debutto della serie Yakuza su PC non sapendo bene cosa aspettarci, soprattutto considerando i precedenti non proprio entusiasmanti riguardo i porting su PC tardivi ma, in questo caso, Sega ha svolto davvero un ottimo lavoro. Yakuza 0 su PC, come potreste aspettarvi, non introduce grandi miglioramenti rispetto alla versione PS4 già esistente ma offre una notevole ...