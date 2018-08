Analisi Forex | quanto durerà il super dollaro

Analisi Forex : EUR/USD perde vigore - trend rialzista del cambio prende un pit stop : Il governatore della FED, Jerome Powell, parlerà venerdì 24 e il suo intervento sarà incentrato su " Politica monetaria in una economia che cambia ", "Monetary Policy in a Changing Economy",. Dalla ...

Analisi Forex : cambio Dollaro Lira Turca crolla - effetto domino sul Rand Sudafricano : Albayrak ha poi aggiunto che "il sequestro dei depositi o la conversione dei conti denominati in dollari in lire turche è fuori questione" mentre ci sarà un piano a favore dell'economia reale che è ...

Analisi Forex - sterlina " 10% in caso di No Deal su Brexit? : ... "è probabile che ciò possa accadere solo se c'è una sufficiente pressione di mercato o addirittura una pressione politica", afferma Valentin Marinov , responsabile della strategia valutaria di ...

Analisi Forex : EUR/USD si indebolisce - dimostrazione di forza non più imminente : Questo perchè le prospettive differenti in tema di politica monetaria tra Federal Reserve e Banca Centrale Europea, entrambe impegnate a fronteggiare condizioni macroeconomiche non del tutto coerenti,...