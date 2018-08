Ambiente | Bolzano | contributi agli apicoltori per il miele bio

meteoweb.eu

: @Adri19510 @AlessGiordy Potrebbe invitare il compagno Martina a Bolzano: L’alta montagna è l’ambiente ideale per le capre. - schumacher_jorg : @Adri19510 @AlessGiordy Potrebbe invitare il compagno Martina a Bolzano: L’alta montagna è l’ambiente ideale per le capre. - EURAC : La scorsa settimana sono stati effettuati i primi collaudi all'interno di @terraXcube, il simulatore di ambienti es… - listadilavoro : Casa Shop Location : Bolzano - Bozen TRE IT CASA è una catena di punti vendita moderna e internazionale, con sedi i… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018)fino a 1.000 euro l’anno per i produttori dibio. Possono coprire i costi per i controlli obbligatori per l’apicoltura biologica, come spiega una nota della Provincia di. Glialtoatesini che produconobiologico possono otteneredalla Provincia a copertura delle spese per l’esecuzione dei controlli ufficiali obbligatori riferiti all’apicoltura biologica che vengono svolti ogni anno. Sono escluse le spese per i controlli straordinari. Degli aiuti possono beneficiare le aziende apistiche iscritte all’albo nazionale delle aziende biologiche con sede in provincia di. L’aiuto può coprire il 100% della spesa riconosciuta ammissibile, purche’ non superi l’importo annuo di 1.000 euro a beneficiario. Non possono ottenere il contributo le aziende che già godono del sostegno finanziario ...