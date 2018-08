Alto rischio incendi a Ragusa | 25 mila euro per messa in sicurezza

MotoGP - GP Gran Bretagna 2018 : perché la gara è stata rinviata? L’asfAlto non drena - pioggia assassina. Rischio cancellazione : Ora c’è il serio Rischio che il GP di Gran Bretagna 2018 non si corra. La gara era originariamente prevista per le ore 12.30 ma la partenza è stata rinviata per le critiche condizioni della pista di Silverstone dove oggi si dovrebbe disputare la dodicesima tappa del Mondiale MotoGP. I motivi del rinvio sono presto detti: a gennaio è stato rifatto completamente l’asfalto, ma il lavoro è stato svolto in maniera pessima e dunque il ...

Crolla il mito del colesterolo “buono” - se è Alto fa male al cuore : ecco i valori a rischio : Il mito del colesterolo “buono” Hdl, amico di cuore e arterie, è stato sfatato da uno studio presentato al Congresso della Società europea di cardiologia, che si apre oggi in Germania. Il termine Hdl si riferisce alle lipoproteine ad alta densità, considerate protettive (in opposizione a quelle Ldl, lipoproteine a bassa densità) perché hanno la funzione di trasportare il colesterolo dal sangue e dalle pareti arteriose dei vasi al ...

Alluvioni in Kerala. Operatore Caritas : 'Mancano acqua potabile e alloggi - Alto rischio epidemie' : Oltre 400 morti accertati finora e almeno 1 milione di sfollati, molti sono accolti temporaneamente anche in parrocchie e scuole. Lo Stato indiano del Kerala, nel sud dell'India, è stato colpito nei ...

Disastro di Genova : ecco quali sono i ponti ad Alto rischio in Italia : La tragedia di Genova porta l'attenzione sulle strutture obsolete del Paese, per sostituirle servirebbero decine di miliardi di euro

Allerta caldo Liguria : ancora bollino rosso a Genova - Alto rischio smog : Continua l’ondata di caldo in Liguria e, dopo quello per il fine settimana, il ministero della Salute segnala ancora bollino rosso per Genova per domani e mercoledì, mentre Arpal ha emanato un nuovo avviso meteorologico legato all’elevato disagio fisiologico per le alte temperature. Anche quella trascorsa è stata un notte con valori minimi molto elevati: il record a Sanremo con 27.4. La minima più “fresca” a Cabanne di ...

Fantacalcio : Halilovic al Milan è un rischio troppo Alto da correre : In Croazia si fa presto a dire fenomeno. In un paese dove i talenti spuntano come funghi, è facile puntare le antenne quando un ragazzino è particolarmente bravo con la palla tra i piedi. Alen ...

Brexit - allarme Carney : rischio non accordo sgradevolmente Alto : Roma, 3 ago., askanews, - Anche se resta 'improbabile', ormai il rischio di un marcato accordo sulla Brexit con l'Unione europea è 'sgradevolmente elevato', ha avvertito il governatore della Banca d'...

Durex ritira alcuni lotti di profilattici : Alto rischio di rottura durante il rapporto : Numerosi prodotti vengono ritirati dal mercato durante le varie stagioni a causa di contaminazioni da parte di agenti esterni, di malfunzionamenti o di presenza di componenti non a norma ed estranee al prodotto stesso. Si passa dai ritiri alimentari ai farmaci, fino ad arrivare al più recente ritiro di alcuni determinati lotti di profilattici risultanti difettosi. Il ritiro è stato disposto in ogni parte del mondo in via cautelare, per evitare ...

Tav - il "no" dei 5 Stelle spaventa le imprese Maxi appAlto congelato - a rischio 2 miliardi : Con Beppe Grillo che, ancora domenica scorsa, tuonava contro l'opera, 'che appartiene allo scorso secolo, al passato, che rappresenta un mondo che non c'è più, un modo di fare economia e creare posti ...

Per le donne diabetiche rischio di tumore più Alto del 27% : Studio di revisione su 47 ricerche pubblicate sull'argomento per un totale di oltre 20 milioni di individui

Bond - il mondo emette meno debiti ma più titoli ad Alto rischio : S&P Global: nel 2018 le emissioni globali diminuiranno del 4,2%, soprattutto per effetto della riduzione dei collocamenti di titoli pubblici sia negli Usa sia nel resto del mondo e anche del calo più contenuto dei Bond emessi da società industriali e finanziarie. Ma saranno comunque 6mila miliardi di dollari. E con più titoli potenzialmente «tossici» ...

Fantacalcio - Spal : Djourou veterano ad Alto rischio alla Magic : Dal Mondiale alla... Spal! Johan Djourou è stato tra i protagonisti di Russia 2018 con la Svizzera, 90' nella sconfitta agli ottavi con la Svezia, e subito dopo ha firmato un contratto annuale con la ...

Allerta incendi : Alto rischio nel Cagliaritano : Nuovo bollettino diramato dalla Protezione Civile: resta alto il pericolo incendi per la giornata di domenica 29 luglio, nel Cagliaritano. L’attenzione sarà quindi rinforzata, in quanto “le condizioni sono tali che – puntualizza il nuovo Bollettino diramato dalla Protezione Civile – a innesco avvenuto, l’evento, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni da renderlo difficilmente contrastabile con ...

Rischio incendi in Alto Adige : allerta del Servizio forestale : A fronte della perdurante situazione di siccità sul territorio Altoatesino è venuto a determinarsi un elevato Rischio di incendi boschivi. Secondo le disposizioni della legge provinciale sulle foreste, in Alto Adige vige il divieto generalizzato di accendere fuochi ad una distanza inferiore ai 20 metri dal bosco e gettare mozziconi di sigaretta o zolfanelli. Il Servizio forestale, a tutela delle aree boschive e dell’ambiente, invita ...