Alpinisti bloccati sul Monte Bianco : Aosta, 29 ago., AdnKronos, - Una cordata di Alpinisti è bloccata sulla Cresta di Peuterey, sul Monte Bianco. Gli Alpinisti, che non hanno più le forze per proseguire, sono bloccati a quota 4480 metri. ...

Il maltempo sferza la Toscana : acquazzone con allagamenti a Firenze - Alpinisti bloccati sulle Apuane : Giornata di maltempo in Toscana, dove un forte temporale, con vento e pioggia, che si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Firenze, ha portato nel centro della città anche la grandine. E’ accaduto dopo le 19. Fenomeni temporaleschi stanno interessando in maniera sparsa tutta la provincia di Firenze, con cumulati che hanno raggiunto i 20 millimetri in quindici minuti alla stazione “Il Palagio” e 40 mm in un’ora alla Nave di ...

Due giovani Alpinisti sloveni bloccati sulla Cima del Vallone nelle Alpi Giulie : Per cause di forza maggiore l'elisoccorso si è potuto alzare in volo solo questa mattina. Gli uomini del Cnsas del Fvg hanno mantenuto i contatti via telefono con gli escursionisti tutta la notte.

Alpinisti bloccati sul Monviso : ripartite le operazioni di recupero - intervento del Soccorso Alpino : Sono ripartite alle 7 di questa mattina le operazioni di recupero dei due Alpinisti bloccati sulla parete "est" del Moniviso. L'intervento è stato preso in carico dal CNSAS, il Corpo Nazionale ...