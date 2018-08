Allontanato dai vigili mentre dipinge piazza San Marco Ma ecco chi era

caffeinamagazine

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Sapevate che è vietatore aSan, a Venezia? Noi no. E nemmeno il famoso pittore che si è trovato costretto a smontare tutta l’attrezzatura perchédaiurbani. Un pittore di fama internazionale che da circa 50 anni arriva da Londra con pennelli e cavalletto perre le meraviglie di Venezia. Proprio come tanti altri artisti, più o meno noti. È evidente che gli agenti non l’abbiano riconosciuto, anche se a prescindere dal soggetto a questo punto deve esserci anche il divieto dire, tra i tanti introdotti di recente aSanper contrastare il ‘turismo cafone’, scrive il quotidiano La Nuova Venezia, che riporta tutta la storia. È successo sabato mattina, 25 agosto 2018. Il protagonista è Ken Howard, 86 anni, pittore inglese e presidente del New English Art Club fino al 2003, e accademico reale dal ...