Allerta sul Lago Maggiore | da venerdì maltempo e rischio nubifragi

Incendi in Sardegna : domani Allerta in Gallura e Sulcis : Il Centro Polifunzionale decentrato della Protezione civile della Sardegna ha diramato il bollettino di previsione Incendi per domani, lunedì 27 agosto: è prevista allerta con attenzione rinforzata sulle zone di rischio della Gallura e del Sulcis. “Le condizioni sono tali che ad innesco avvenuto, l’evento, se tempestivamente affrontato, può essere contrastato con il dispiegamento di forze ordinarie di terra eventualmente integrato ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : Allerta chiusa - a breve demolizione del ponte sul Grava : “È stata un’allerta importante e tutto il sistema di Protezione civile, che voglio di nuovo ringraziare, ha risposto puntualmente in particolare questa notte, nel corso della quale si sono attivate 75 squadre comunali e 225 volontari“: lo ha affermato il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia e assessore delegato alla Protezione civile Riccardo Riccardi facendo il punto della situazione al rientro dal sopralluogo a Caneva e ...

Allerta meteo Molise : criticità arancione sulla costa per domani : Allerta ‘arancione’ domani 26 agosto sulla fascia litoranea del Molise per criticita’ idrogeologica e temporali. L’avviso e’ stato emanato dalla Protezione civile regionale. Sono previste precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati moderati, fino a elevati. Sul resto della regione lo stato di Allerta e’ ‘giallo’. I fenomeni, secondo gli ...

Allerta Meteo - Estofex lancia l’allarme per il maltempo sul Nord Italia : rischio di nubifragi - grandine di grandi dimensioni e trombe marine : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha emesso un’Allerta Meteo di livello 1 dalle 8 del mattino di domani, 26 agosto, fino alle 8 del 27 agosto, per parti del Mar Adriatico e per la Romania occidentale, l’Ucraina e la Bielorussia principalmente per nubifragi, isolata grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento. Sull’Adriatico settentrionale e centrale esiste anche il rischio di trombe marine. Si è verificato ...

Crollo ponte Genova : in mattinata il punto sull’Allerta meteo : In riferimento alla situazione relativa al viadotto sul Polcevera, si terrà entro la mattinata di oggi a Genova una riunione sull’evoluzione dell’allerta meteo e la presentazione del nuovo bollettino: presente l’assessore regionale alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, il dirigente del dipartimento regionale della Protezione civile Stefano Vergante e il direttore del Centro funzionale Arpal Elisabetta ...

Allerta Meteo - il fronte freddo “ammazza estate” è sulle Alpi : imminente l’arrivo sull’Italia - temperature in picchiata e maltempo estremo : 1/13 ...

Allerta Meteo - gli ultimi aggiornamenti sul maltempo in arrivo al Nord : non solo piogge torrenziali - anche grandine e tornado [MAPPE] : 1/9 ...

Regolamento flop e Allerta ignorata : perché sul Raganello è una tragedia colposa : A Civita e San Lorenzo Bellizzi, due dei comuni in cui è inserito il meraviglioso parco calabro, parte dell'economia locale si regge proprio sul turismo con decine di ragazzi che portano le persone ...

Allerta Meteo Molise : criticità “gialla” - “massima prudenza sulle strade” : Allerta Meteo codice giallo, per la prima parte della giornata, localizzata nel medio Molise: la Prefettura di Campobasso, anche in considerazione delle previsioni per oggi, chiede massima prudenza sulle strade. Le vie di comunicazione che evidenziano una maggiore esposizione al rischio di presenza di fango, detriti o fogliame, con conseguenti criticità nella circolazione, sono: sp 13 tratto collegamento sp 163 – Montenero di Bisaccia; sp ...

Allerta Meteo Molise : domani criticità idrogeologica “arancione” sulla costa : La Protezione civile regionale del Molise ha emesso un’Allerta Meteo “arancione” per criticità idrogeologica per la giornata di domani, mercoledì 15 agosto: l’avviso riguarda la zona costiera dove sono attese “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale“. “I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attivita’ elettrica, locali grandinate e ...

Maltempo - bomba d'acqua a Grosseto - camping evacuato. Allerta temporali sul Lazio -Diretta : Vigilia di Ferragosto complicata sul fronte meteo con una perturbazione atlantica che sta attraversando la penisola da ovest a est. I maggiori disagi si registrano in mattinata sulle coste tirreniche, ...

Allerta arancione. Maltempo in arrivo sulla Liguria : E’ stato diramata dalla Protezione Civile della Liguria l’Allerta di livello arancione nel Centro-Levante per il Maltempo. La zona interessata

Allerta arancione sul Centro e il Levante : Peggiora la situazione meteorologica sulla Liguria, tanto che la Protezione Civile regionale ha elevato da gialla ad arancione l’Allerta

Allerta Meteo Estofex - prosegue il forte maltempo sull’Europa : Spagna - Francia - Germania e Italia a rischio di grandine - nubifragi e vento : Allerta Meteo – Livello di Allerta 2 emesso da Estofex (European Storm Forecast Experiment) per la Spagna settentrionale per grandine di grandissime dimensioni e forti raffiche di vento (livello 1 per la parte orientale del Paese). Anche la Francia meridionale riceve un’Allerta di livello 2 per gli stessi eventi, a cui si aggiunge la minaccia di nubifragi. Per l’Italia e le Alpi la minaccia di questi fenomeni è invece coperta dal livello 1, così ...