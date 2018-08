Alimenti | novità per i celiaci | cambiano i tetti della spesa dei prodotti senza glutine

meteoweb.eu

: RT @VITAnonprofit: #Celiachia: i nuovi tetti massimi di spesa - barbara_levada : RT @VITAnonprofit: #Celiachia: i nuovi tetti massimi di spesa -

(Di mercoledì 29 agosto 2018)diper ia carico dello Stato a cui hanno diritto le persone celiache. E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministeroSalute, ‘Limiti massimi diper l’erogazione dei’. Nel decreto ci sono nuove fasce di età e differenze per gli uomini e per le donne. In generale, rispetto al precedente decreto del 2006 (che viene superato da questo firmato dal ministro Giulia Grillo), sono previsti limiti dipiù elevati per i minori epiù bassi per gli adulti: prima il rimborso era di 140 euro al mese, mentre oggi si va dai 90 euro per le donne ai 110 euro per gli uomini e isono ancora più bassi per gli anziani. Il decreto parte dalla considerazione che “il celiaco deve seguire una dieta varia ed equilibrata con un apporto energetico giornaliero da carboidrati ...