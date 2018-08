Alessia Marcuzzi sarà al timone de Le Iene

Alessia Marcuzzi condurrà veramente Le Iene? Si insinua il dubbio : Le Iene Show: la presenza di Alessia Marcuzzi non è certa La notizia sulla conduzione di Alessia Marcuzzi a Le Iene era stata data per certa qualche giorno fa, ma oggi il settimanale Chi ha di nuovo insinuato il dubbio. Secondo la rivista di Alfonso Signorini infatti non è del tutto sicura la presenza della conduttrice dell’Isola dei Famosi all’interno del programma di inchiesta di Italia 1. All’interno della rubrica Chicche ...

Super bikini di Alessia Marcuzzi - Francesco Monte apprezza il ben di Dio e commenta! : Alessia Marcuzzi, un bikini mozzafiato a 45 anni e Francesco Monte pare apprezzare Alessia Marcuzzi continua a dare chicche ai suoi follower Instagram, non lesinando su scatti in bikini mozzafiato. D’altra parte l’estate bollente del 2018 stimola a indossare il costume e a rifugiarsi al mare. Così la 45enne di Roma si mostra in tutta la sua florida bellezza e fa incetta di apprezzamenti e complimenti per la sua forma invidiabile. Certo non manca ...

Le Iene - Alessia Marcuzzi e Nicola Savino prendono il posto di Ilary Blasi e Teo Mammucari : Alessia Marcuzzi ha confermato ufficialmente che la vedremo al fianco di Nicola Savino alla conduzione de Le Iene, il programma di inchieste in onda su Italia 1

Le Iene 2018 conduttori : arrivano temporaneamente Nicola Savino e Alessia Marcuzzi : News importanti riguardano Le Iene 2018 e i conduttori del noto programma di Italia 1. Si vocifera da tempo la possibilità che Ilary Blasi non prenda parte al programma. Come vi avevamo già accennato, però, la sostituzione pare sarà solo temporanea. Al suo posto vi sarà Alessia Marcuzzi. Insieme a lei Nicola Savino e i “Gialappi“. Le Iene 2018 conduttori: Ilary Blasi sostituita da Alessia Marcuzzi Due bravissime conduttrici, due ...

Alessia Marcuzzi condurrà Le Iene al posto di Ilary Blasi : Alessia Marcuzzi torna a condurre Le Iene dopo l’addio di Ilary Blasi. La notizia non è ancora ufficiale, ma, secondo alcune indiscrezioni, la biondissima presentatrice sarebbe pronta per guidare show. Per La Pinella si tratta di un “ritorno alle origini”, visto che ha già condotto con successo Le Iene dal 2000 al 2005, insieme Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. All’epoca Alessia decise di lasciare il programma per ...

Alessia Marcuzzi condurrà Le Iene : il ritorno della conduttrice : Alla conduzione de Le Iene da settembre ci sarà Alessia Marcuzzi: alla bionda conduttrice è stata affidata la puntata in prime time del martedì sera, che la vedrà affiancata da Nicola Savino. A dare ufficialità alla notizia, che circolava sul web da qualche giorno, è stata la rivista Tv Sorrisi e Canzoni, che ha annunciato che la Marcuzzi è pronta a ritornare a casa: infatti, Alessia era già stata al timone del programma dal 2000 al 2005.Se fino ...

Alessia Marcuzzi torna a condurre Le Iene. Al suo fianco ecco chi ci sará…Preferivate la conduzione con Ilary e Teo? : Senza i dimissionari Ilary Blasi e Teo Mammucari nella prossima stagione televisiva, a Le IeneMarcuzzi le iene savino, arriverà inevitabilmente un nuovo corso. E la curiosità legata alla nuova coppia di conduttori del programma di punta di Italia 1 si fa sempre più alta. Di nomi ne sono già stati fatti tanti: la promozione di Melissa Satta, la suggestione di Diletta Leotta e il ritorno di Miriam Leone su tutti. Ma per loro non ci sarà niente ...