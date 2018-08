Alessandro Borghi protagonista DI Sulla mia pelle Il film su Stefano Cucchi

#Venezia75 Sulla mia pelle. Incontro con Alessio Cremonini e Alessandro Borghi : ... che quest'anno è dipinta di rosso, le domande si susseguono sempre nella stessa direzione: come affrontare la responsabilità e la sfida che significa raccontare un caso di cronaca giudiziaria ...

Alessandro Borghi : "Mentre recitavo avrei voluto urlare 'aiuto' al posto di Cucchi". Il film conquista il Lido : Quando Stefano Cucchi morì nelle prime ore del 22 ottobre del 2009, il suo fu il 148esimo decesso in carcere e al 31 dicembre dello stesso anno, la cifra raggiunse la quota incredibile di 176 decessi, trenta morti in più in soli due mesi. Come è potuto accadere che in uno Stato di diritto come il nostro, sotto la sua tutela e in un luogo come il carcere da esso governato, un ragazzo di soli trent'anni accusato di spaccio di ...

Alessandro Borghi conquista e commuove con Sulla mia pelle e il suo Stefano Cucchi al Festival di Venezia : Il caso Cucchi scuote il Festival di Venezia e non solo grazie alla delicatezza del film Netflix "Sulla mia pelle" ma grazie all'interpretazione e alla trasformazione di Alessandro Borghi. Il re di Suburra ha perso 18 chili per entrare nei panni del giovane e la stessa sorella di Cucchi, Ilaria, si è complimentato con lui per la "somiglianza" dimostrata nella pellicola che oggi l'ha fatta da padrone al Festival del Cinema ma che presto, il 12 ...

Festival di Venezia 2018 - Sulla mia pelle : Alessandro Borghi nel corpo martoriato di Stefano Cucchi : Omicidio di Stato? “Indubbiamente, fintanto che lo Stato non prende le sue responsabilità”. Non esitano ad esporsi i protagonisti di Sulla mia pelle, l’atteso film sugli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi in apertura oggi della sezione Orizzonti dove concorre alla Mostra del cinema di Venezia. Se la necessità di raccontare una delle ferite ancora sanguinanti del nostro Paese – e tuttora amaramente irrisolte con il processo contro cinque ...

Sulla mia pelle/ Trailer - al Festival di Venezia il film Netflix su Stefano Cucchi con Alessandro Borghi : Apre la 75esima Mostra del Festival di Venezia la pellicola "Sulla mia pelle" su Stefano Cucchi e la vicenda giudiziaria che lo circonda. Un film forte e violento con Alessadro Borghi(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 13:26:00 GMT)

Caterina Balivo - il libro del marito Guido Maria Brera - ‘I Diavoli’ - diventa una fiction con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : Caterina Balivo può essere orgogliosa. Non sono solo i suoi successi personali e la sua famiglia a renderla felice, ma pure i traguardi raggiunti dal marito, Guido Maria Brera, banker 49enne. A farle gonfiare il petto la bravura nel mondo della finanza dell’uomo che ha sposato nel 2014, con cui ha avuto Guido Alberto e Cora, e ora una fiction tratta dal suo libro, “I Diavoli”, romanzo pubblicato con Rizzoli a tratti autobiografico. Tra i ...

"DIAVOLI" - IL FINANCIAL THRILLER CON PATRICK DEMPSEY/ Alessandro Borghi nel cast : nuovo successo per Sky? : PATRICK DEMPSEY sarà il protagonista di Diavoli, una serie tv in dieci puntate tratta dall'omonimo best seller di Guido Maria Brera. Nel cast anche Alessandro Borghi...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 18:55:00 GMT)

Diavoli : la nuova serie di Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : Patrick Dempsey Sky Italia e Lux Vide annunciano una nuova serie dal titolo Diavoli, le cui riprese inizieranno a fine settembre con il primo ciak battuto a Londra. La serie in dieci episodi, basata sull’omonimo best seller di Guido Maria Brera, marito di Caterina Balivo, è una storia di finanza, potere e disinganni. Diavoli: cast e trama Il cast avrà come protagonisti il due volte nominato ai Golden Globes Patrick Dempsey, noto al ...

"Diavoli" - il financial thriller con Patrick Dempsey/ Nel cast Alessandro Borghi - a settembre il primo ciak : Patrick Dempsey sarà il protagonista di Diavoli, una serie tv in dieci puntate tratta dall'omonimo best seller di Guido Maria Brera. Nel cast anche Alessandro Borghi...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 12:05:00 GMT)

Alessandro Borghi e Patrick Dempsey in Diavoli : primo ciak per la nuova serie Sky : Una coppia inedita per la nuova serie Sky che proprio ieri ha annunciato il primo ciak di Diavoli che vedrà impegnati sul set Alessandro Borghi (l'amato Aureliano di Suburra) e Patrick Dempsey (l'indimenticabile Dr Stranamore in Grey's Anatomy). Per quest'ultimo si tratta di un importante ritorno alle serie tv come protagonista dopo l'addio al medical drama di Shonda Rhimes, mentre per Alessandro Borghi è solo l'ennesimo balzo in avanti in una ...

Patrick Dempsey e Alessandro Borghi - Diavoli della finanza in nuova serie SKY : Il nuovo racconto televisivo di tensione punta sulla finanza con una storia, Diavoli già divenuta caso in libreria (firmata da Guido Maria Brera) e con due volti familiari al grande pubblico (Patrick Dempsey e Alessandro Borghi) pronti a interpretarne ogni sfumatura. Ad aiutarli, in una serie ambiziosa prodotta da Sky Italia e Lux Vide in collaborazione con Orange Studio, due importanti firme ‘tecniche’: Nick Hurran, noto per aver ...

Diavoli - la nuova serie Sky con Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : Un cast internazionale dove brilla la presenza insieme di Patrick Dempsey e Alessandro Borghi, un financial thriller ispirato all’omonimo libro di Guido Maria Brera, il set prestigio di Londra fanno della nuova serie prodotta da Sky, Diavoli, uno degli show più attesi. E’ stato annunciato l’inizo delle riprese che prenderanno il via nella capitale britannica – la serie è girata in inglese – a fine settembre con set ...

Sky annuncia la nuova serie originale DIAVOLI. Nel cast Patrick Dempsey e Alessandro Borghi : Sky Italia e Lux Vide annunciano la serie originale, DIAVOLI, le cui riprese inizieranno a fine settembre con il primo ciak battuto a Londra. La serie in 10 episodi, basata sull’omonimo best seller (ed. Rizzoli) di Guido Maria Brera, una eccezionale storia di finanza, potere e disinganni, sarà co-finanziata e distribuita a livello internazionale da Sky Vision ed è realizzata in collaborazione con Orange Studio. Il cast di ...