Al via le riprese di The 100 6 | le prime foto con Clarke | Echo e Murphy sul set

Temptation Island Vip - riprese al via : la Ventura incontra le coppie : Simona Ventura inizia le registrazioni di Temptation Island Vip Domenica 26 agosto sono iniziate ufficialmente le registrazioni della prima edizione di Temptation Island Vip 2018. Ad annunciarlo è stata la produzione del reality pubblicando sui profili social ufficiali le prime foto e un breve video. Nella prima immagine si vede Simona Ventura di spalle in attesa dello sbarco delle sei coppie sull’isola delle tentazioni, nel secondo ...

Recitano gli ultimi : al via le riprese di Solo cose Belle : La casa famiglia è un mondo ai margini, popolato da quelli che la società definisce disagiati e per questo vengono esclusi, come un fastidio. Sono le persone disabili, gli ex carcerati, i migranti, ...

Le prime foto di Matteo Renzi da conduttore TV : al via le riprese del suo docufilm su Firenze : "Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno che coltivo da anni. Perché dentro Firenze non c'è il passato: c'è il futuro #magia", ecco le parole usate da Matteo Renzi su Twitter a corredo di alcune immagini del docufilm su Firenze in cui lui veste i panni di guida d'eccezione.Raccontare la storia di Firenze, la sua bellezza, i suoi valori. Un'emozione infinita, un sogno ...

Gli anni amari : al via le riprese del film su Mario Mieli : Ed è soprattutto il ritratto di un ragazzo la cui genialità, la cui libertà interiore e la cui gioia di vivere erano troppo intense per il mondo che lo circondava . Il regista ha proseguito: " Mieli ...

Al via le riprese di Lucifer 4 - il cast sul set di Netflix : 5 cose da sapere sulla quarta stagione : Le riprese di Lucifer 4 sono appena iniziate. Il cast al completo della serie è apparso in un video, pubblicato su uno degli account ufficiali di Netflix. Così Tom Ellis (Lucifer), Lauren German (la Detective Chloe Decker), Kevin Alejandro (Detective Dan), Rachael Harris (Dr. Martin), e Aimee Garcia (Ella Lopez) si sono riuniti in un breve video per salutare i fan e dare il via alle riprese della quarta stagione. Successivamente, la scena si ...

Fiction NON MENTIRE - serie tv su Canale 5 : al via le riprese!!! : Novità in tv: prossimamente vedremo su Canale 5 l’inedita Fiction Non MENTIRE, le cui riprese sono iniziate da pochissimo. Ecco le prime anticipazioni. Si tratta di un “thriller relazionale” che si svolge sullo sfondo della città di Torino: la trama racconta che Laura insegna in un liceo della città e accetta di uscire con Andrea, un noto chirurgo che è anche il padre di uno dei suoi studenti. La serata passa piacevolmente e ...