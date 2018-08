Al via ' Il Castello Rivive' | feste | spettacoli ed eventi nella Nozzano del 1300

AL CASTELLO DELL'ABATE AL via LA 7EDIZIONE DELLA RASSEGNA "IL LUOGO DELL'INCANTO" : La cinque giorni di spettacoli, tutti ad ingresso libero e con inizio alle ore 22 pensati per accontentare un pubblico variegato, è stata promossa ed organizzata dall'assessorato al turismo e alla ...

Mercatino di via Loj : una giornata di giochi - musica e spettacoli a Monasterolo del Castello : Parimbelli; " gli spettacoli di strada di Duo Edera e di Crem & Brulè; " i giochi dell'Associazione Dindoca " punti ristoro e degustazione non stop; " ampia area parcheggi; " dalle 18:00 servizio di ...

"Teatro in Piazza". Due commedie brillanti all'ombra del Castello di Alviano : Dicono gli autori "in questo mondo in cui esiste già una risposta a tutto, la domanda ve la facciamo noi: ce semo o ce famo? Se volete provare a rispondere, beh… vi aspettiamo!". Pubblicità