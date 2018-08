Al via Home Festival di Treviso con il concerto di Ermal Meta per Aperol Spritz | il

L'uscita di Gone Home per Nintendo Switch è stata rinviata : La scorsa settimana, Annapurna Interactive ha sorpreso ed emozionato tantissimi fan quando ha annunciato che avrebbe realizzato un porting dell'acclamato Gone Home per Switch e che sarebbe arrivato il 23 agosto 2018, cioè oggi. Purtroppo, non sarà così, il titolo è stato rinviato al 6 settembre 2018.Come segnala Dualshockers, Annapurna Interactive ha fatto il rapido annuncio tramite l'account Twitter ufficiale. L'editore non ha rivelato il ...