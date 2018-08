Al mare solo turismo ‘straccione’ E se i Comuni educassero i bagnanti?

Jesolo - sorpresa in mare : squalo 'a tu per tu' con i pescatori si fa accarezzare (VIDEO) : Nulla di più lontano dalla filmografia di genere, a cominciare da 'Lo squalo' di Steven Spielberg e dei suoi ben tre sequel, e degli innumerevoli thriller imitativi: pellicole che forse hanno un po' 'ingolfato' l'immaginario collettivo. L'esemplare incontrato qualche giorno fa da alcuni pescatori al largo di Jesolo, nota localita' balneare sul mare Adriatico che si estende sulla costa veneziana, aveva tutt'altro aspetto di un killer dotato di ...

Jesolo - 15enne stuprata al mare. La polizia arresta un senegalese : La polizia di Stato di Venezia ha eseguito il provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Venezia a carico di un 25enne senegalese gravemente indiziato della violenza sessuale commessa in danno di una minorenne a Jesolo lo scorso 23 agosto. Le indagini, coordinate dalla locale Procura e condotte dalla Squadra Mobile di Venezia, hanno permesso di rintracciare a Venezia Mestre il giovane che aveva trovato rifugio ...

Heather Parisi festeggia 5 anni di matrimonio con il suo Umberto : "Voglio solo amare l'uomo che mi ama' : Ultimamente Heather era balzata agli onori della cronaca per aver difeso Brigitte Nielsen e la sua gravidanza in tarda età: del resto anche lei ha avuto i gemelli a 50 anni e proprio per questo la ...

Jesolo : pronto alla partenza il progetto 'Un mare per tutti' : Jesolo si dimostra ancora una volta una città aperta a tutti e pronta a sostenere progetti, come quello del turismo sociale ed inclusivo, che favoriscono l'economia del territorio e la promozione ...

Allarme maltempo in Italia oggi - bomba d’acqua in maremma e non solo : disagi : Altro martedì nero per l’Italia. Una settimana fa, a quest’ora, il terribile incidente di Bologna con un autocisterna contenente GPL che, a causa di un impatto, ha causato la morte di una persona e il crollo di una delle arterie principali della viabilità Italiana. Adesso, oggi martedì 14 agosto 2018, il crollo del viadotto Morandi: il ponte della A10 ha causato almeno 11 vittime ma il bilancio, purtroppo, è destinato ad aumentare. I ...

Juventus - C'è un solo modo per fermare Ronaldo : è il metodo Rugani! : TORINO - Giocate di fino e colpi di altissima tecnica. Questo si è intravisto nel primo allenamento della super Juventus , in cui Massimiliano Allegri ha visto i protagonisti della tournée ...

Migranti - Amnesty : “Italia - Malta e Ue complici di morti e violenze in Libia. 721 vittime in mare solo tra giugno e luglio” : Ventisette pagine, come atto d’accusa all’Italia e a tutta l’Europa. Colpevole per il numero di persone che continuano a perdere la vita nel Mediterraneo e per quelle che sono state rimandate in Libia, nei centri di detenzione che non sono altro che lager. Nel rapporto ‘Tra il diavolo e il mare blu profondo. I fallimenti dell’Europa su rifugiati e Migranti nel Mediterraneo centrale’ Amnesty International fa il bilancio delle drammatiche ...

Non solo mare - la plastica avvelena anche i laghi : Indagine di Legambiente dal Maggiore sino a Bolsena: 2,5 rifiuti recuperati ogni metro quadrato di arenile. Troppe microplastiche e cattiva depurazione

Camogli - la Stella Maris con i lumini in mare e non solo : La Stella Maris 2018 che, rientra nei tanti eventi e spettacoli di Inmare Festival Camogli 2018, prevede una serata davvero suggestiva, che trova le sue radici nel lontano '400. Questa mattina si è ...

Migranti 'Solo in cartolina' - la campagna di denuncia contro i morti in mare : Per il ministro dell'Interno Matteo Salvini sono in arrivo 10mila Saluti e Abbracci dalle località balneari italiane. 'Solo in cartolina ' è la campagna di denuncia contro le morti in mare lanciata da ...

Non solo mare - ma street food - artisti di strada - libri e luoghi da visitare : Lui è rinchiuso nel suo mondo astratto, intellettuale, concettuale, solo apparentemente impenetrabile. Lei ha un casino in testa, un cervello che corre a mille allora, una serie di situazioni ...

Morto Luky - il maremmano chiuso in un canile solo perché abbaiava : Il cane, un buonissimo pastore maremmano, è stato posto sotto sequestro dopo la denuncia dei vicini di casa. La sua colpa? Quella di abbaiare.Continua a leggere

“Aveva solo 7 anni - amava il mare e il nuoto”. La terribile morte di Gaia - davanti ai parenti : Era andata in vacanza per divertirsi insieme ai parenti, trascorrendo giornate spensierate in riva al mare a giocare e tuffarsi come tutti i ragazzini della sua età. Purtroppo però quello è stato l’ultimo viaggio della piccola Gaia Trimarchi, una bambina romana di sette anni scomparsa in circostanze assurde e drammatiche mentre si trovava nelle Filippine. Una tragedia che è stata resa nota dalle testate locali, che hanno ricostruito ...

Ritrovato il corpo del sub scomparso in mare a Jesolo. Si tratta di un noto industriale : Luciano Miotto, 59enne di San Donà, ex vicepresidente di Confindustria Veneto, è stato individuato martedì dagli uomini della guardia costiera al largo di Cortellazzo (Venezia). Era scomparso sabato in mare, sotto gli occhi della moglie, a seguito di un malore.Continua a leggere