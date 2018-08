Al Bano | sarà lui a cantare l’inno d’Italia al Gp d’Italia di Formula Uno

blogitalia.news

(Di mercoledì 29 agosto 2018)Alad intonare quest’anno Fratellipochi minuti prima della partenza del Gran PremiodiUno. L’artista pugliese è stato fortemente voluto dal Presidente Nazionale dell’ACI Angelo Sticchi Damiani. “E’ un mito che il nostro Presidente Angelo Sticchi Damiani già lo scorso anno voleva qui a Monza. Devo dire che è stata una testimonianza di grande affetto e amicizia perché Alsi troverà sabato sera in Russia per un concerto. Non dormirà la notte e prenderà il primo aereo della mattina e arriverà in tempo perNazionale. Devo dire che ci ha fatto molto piacere perché significa che anche le celebrità sentono Monza come un luogo carico di fascino e sono disposti a fare sacrifici per essere qua.” ha dichiarato ai nostri microfoni Giuseppe Redaelli Presidente di Sias Spa, la società che gestisce l’Autodromo di Monza. Nel frattempo paiono ...