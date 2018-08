“Aiuto | brucia tutto!” Tenta di avvelenare il collega Choc a lavoro | versa acido

caffeinamagazine

: Mi brucia l'ascella AIUTO - imshookethsis : Mi brucia l'ascella AIUTO - _ghoststory_ : RT @danie_is_back: ma la gente che è convinta che sia stato OOC per Jaime lasciare Cersei nel season finale della s7 lo sa che nei libri le… - daylight_green : RT @danie_is_back: ma la gente che è convinta che sia stato OOC per Jaime lasciare Cersei nel season finale della s7 lo sa che nei libri le… -

(Di mercoledì 29 agosto 2018) Rientro dalle ferie, nervosismo, caldo e stress. Poi magari in ufficio arriva anche quelche ti sta poco simpatica e la frittata è bella che fatta. Succede a Milano, in una delle sedi Eni, precisamente nel quartiere San Donato: unlascia la bottiglietta dell’acqua incustodita per qualche minuto, al suo ritorno non si accorge di nulla e beve come se nulla fosse. Ma non sa quel che ha combinato la ‘’, una donna di 52 anni con precedenti: in passato, infatti, aveva già molestato unaper telefono e le aveva imbrattato auto e portone di casa. Adesso, invece, è passata alle vie di fatto più pesanti rischiando di mettere a repentaglio la vita del povero. La dipendente è stata arrestata dalle forze dell’ordine meneghine con l’accusa dito omicidio: difficile classificare dimente il reato se dentro la bottiglietta ...