Agente di polizia si accascia dopo l' allenamento | muore Fabio | papà di due bimbi

Diciotti - scontri tra polizia e manifestanti : un Agente e tre manifestanti feriti : Caos al molo di Catania dove sale la tensione. Oggi sono sbarcati alcuni migranti gravemente malati. C'è stato un contatto tra forze dell'ordine e manifestanti che hanno tentato di forzare l'accesso ...

Diciotti - scontri tra polizia e manifestanti : un Agente ferito : Caos al molo di Catania dove sale la tensione. Oggi sono sbarcati alcuni migranti gravemente malati. C'è stato un contatto tra forze dell'ordine e manifestanti che hanno tentato di forzare l'accesso ...

Tragedia nelle Gole del Raganello in Calabria : Agente di polizia penitenziaria morto dopo avere salvato i figli : Gianfranco Fumarola, residente a Cisternino (Brindisi),è tra le vittime della Tragedia delle Gole del Raganello in Calabria: è morto la notte scorsa in ospedale a seguito delle gravi ferite riportate. Era un agente di polizia penitenziaria in servizio nel carcere di Taranto ed aveva tre figli maschi, e ieri era in escursione con i figli di 11 e 12 anni, che si sono salvati probabilmente grazie al loro papà: “L’ipotesi e’ che ...

San Gimignano - Agente penitenziario si suicida in carcere/ Ultime notizie Polizia - "ancora oscure le cause" : San Gimignano, agente penitenziario si suicida in carcere: Ultime notizie Polizia, altra giovane vittima, ancora oscure le cause dell'estremo gesto del 30enne(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 10:22:00 GMT)

Roma - si barrica in casa e lancia molotov contro la polizia : ferito un Agente : Dopo aver cacciato i genitori da casa a casale Lumbroso, si è barricato all'interno armato di un'ascia e di una tanica di benzina. Quando è arrivata la polizia del Reparto Volanti prima ha rifiutato ...

Sgombero Camping River : protesta Rom in corso/ Ultime notizie : ferito Agente di polizia locale : Sgombero in corso del Camping River: Salvini-Raggi e lo "schiaffo" alla Corte Ue dopo lo stop. Ultime notizie, Roma: "emergenza sanitaria nel campo rom", il motivo dell'accelerazione(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:52:00 GMT)

Roma - tafferugli in serata al camping River : ferito un Agente della polizia locale : tafferugli davanti al camping River a Roma sgomberato oggi dalla polizia locale. Tutto sarebbe cominciato in serata. Un gruppo di nomadi rimasti fuori a presidiare il cancello, quando ha cominciato a ...

Angelo - l'Agente più anziano d'Italia - compie 100 anni : la Polizia di Stato lo celebra così : L'uomo più vecchio del mondo ha 121 anni, ma non può , ancora, dimostrarlo A festeggiare con Angelo, infatti, c'erano gli agenti della Questura di Torino , dove l'uomo ha lavorato per oltre 40 anni. ...

Uomo ucciso in strada da Agente - scontri a Chicago/ Ultime notizie - folla contro Polizia : 500 morti nel 2018 : Chicago, agente uccide Uomo in strada. Video Ultime notizie, folla inferocita: proteste, feriti e arresti. E' accaduto nelle scorse ore nella città ventosa, Stati Uniti(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 12:15:00 GMT)

Polizia GB - forse in bottiglia Agente nervino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Napoli - Agente della Polizia Postale si toglie la vita con un colpo di pistola - : Un agente della Polizia Postale di Napoli, Antonio Rega, 44 anni, sposato, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza mentre era in servizio, nel compartimento di via delle Repubbliche ...

Napoli - Agente di polizia postale si spara nel bagno del suo ufficio : Un agente della polizia postale di Napoli, Antonio Rega, di 44 anni, si è tolto la vita sparandosi con la pistola d'ordinanza mentre era in servizio, nel compartimento di via delle Repubbliche ...