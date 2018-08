Affari a 4 Ruote Italia | Salvatore Nobili Donald a TvBlog | Io sarò il boss Le

Dmax - Affari a 4 ruote ora parla italiano : conosciamo il Boss - il Principe e il Profeta : Il Boss è Donald, che però alla Casa Bianca preferisce l’officina. Nello è il Principe e basta vederlo in azione per capire perché. E poi Riccardo, il Profeta, di poche parole, ma quando mette le mani su un cofano è Vangelo. Perché comprare auto d’epoca, restaurarle e poi rivenderle per trarne guadagno è un’arte, oltre che una passione. Diventato un cult con Mike Brewer (qui tutto quello che c’è da sapere su di lui) sui canali ...

Dmax - Affari a 4 ruote ora parla italiano : Il Boss è Donald, che però alla Casa Bianca preferisce l’officina. Nello è il Principe e basta vederlo in azione per capire perché. E poi Riccardo, il Profeta, di poche parole, ma quando mette le mani su un cofano è Vangelo. Diventato un cult con Mike Brewer (qui tutto quello che c’è da sapere su di lui) sui canali Discovery di tutto il mondo, arriva anche in versione tricolore Affari a 4 ruote Italia, il format dedicato a tutti gli ...