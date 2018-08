Aeroporto di Comiso | assemblea Soaco | garantire piena operativita' dei servizi

Aeroporto di Comiso : un milione e 600 mila euro da Fondi ex Insicem : Aeroporto di Comiso. Il Commissario Straordinario approva schema di convenzione per l’utilizzo dei Fondi ex Insicem. Importo da un milione e 600 euro

Futuro Aeroporto di Comiso : Piazza : Fondi ex Insicem alla Soaco : Futuro dell’aeroporto di Comiso. Il Commissario Piazza accoglie l’appello del deputato regionale Orazio Ragusa.

Ragusa : un tavolo per salvare l'Aeroporto di Comiso : Occorre organizzare un tavolo tecnico per salvare l'aeroporto di Comiso. A lanciare la proposta e' il deputato regionale Orazio Ragusa.

Aeroporto Comiso - Soaco : approvato bilancio 2017 : Aeroporto di Comiso: la Soaco nell'ultima seduta dell'assemblea ha approvato il bilancio 2017, diminuiscono le perdite grazie a economie di gestione.

Appello per Aeroporto di Comiso : rischia di chiudere : Appello per aeroporto di Comiso: “lo scalo rischia di chiudere e non possiamo permettercelo. Tutti assieme dobbiamo trovare una soluzione".

Dichiarazione del sindaco di Comiso su Aeroporto : Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, interviene sul caso dell'aeroporto di Comiso dopo le Dichiarazione dell'ex sindaco Filippo Spataro.

Aeroporto di Comiso - Spataro replica al sindaco Schembari : L'ex sindaco di Comiso , Filippo Spataro, interviene con una replica alla nota diramata dall'attuale sindaco Maria Rita Schembari sul caso dell'Aeroporto. 'Spiace assai prendere atto - scrive Spataro -...

Ore decisive per l'Aeroporto di Comiso : Il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari interviene con una lunga dichiarazione sul futuro dell'aeroporto di Comiso. Sono ore decisive.

Aeroporto di Comiso e royalties : Abbate incontra Musumeci a Catania : Il sindaco di Modica Ignazioa Abbate ha incontrato a Catania il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci per Aeroporto di Comiso e royalties

Comiso - ghanese in Aeroporto con documento falso : arrestato : Un cittadino extracomunitario è stato fermato dalla Polizia di Stato all'aeroporto di Comiso perchè trovato in possesso di un documento falso.

Futuro Aeroporto Comiso : sindacati chiedono incontro con il Prefetto : La parlamentare regionale Stefania Campo critica le proposte del Governo Regionale e auspica l’utilizzo dei 32 milioni del Ministero dei Trasporti

Tre manifestazioni d'interesse per l'Aeroporto di Comiso : Sono state tre le manifestazioni d'interesse giunte alla Soaco per la gestione dell'aeroporto di Comiso. Adesso si procederà al bando pubblico

Aeroporto di Comiso in affitto? : Il presidente della Commissione assetto territoriale di Vittoria, Scuderi, interviene sul futuro dell'Aeroporto di Comiso e si rivolge a Musumeci