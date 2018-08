Acer a IFA 2018 | tutte le novità | gaming | laptop e visori VR

gqitalia

(Di mercoledì 29 agosto 2018)sfrutta il palcoscenico di IFAa Berlino per rinnovare buona parte della sua line-up di, strizzando l’occhio anche alla realtà virtuale e al. L’azienda taiwanese ha presentato le ultime edizioni rinnovate delle proprie linee Swift e Aspire oltre al nuovo visoreOJO 500, dedicato alla piattaforma Windows Mixed Reality. Proprio da quest’ultimo parte la conferenza stampa, per mostrare lededicate al settore dell’intrattenimento e dell’istruzione. OJO 500 è il primo visore per la realtà mista caratterizzato da un design separabile unico nel suo genere che offre praticità e comfort agli utenti. C’è la possibilità di rimuovere individualmente lenti e sistema di allacciamento, rendendo così il visore semplice da pulire dopo ogni utilizzo, mentre la banda poggiatesta può essere sollevata, consentendo così di poter ...