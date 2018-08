Accadde oggi | il 29 agosto 1862 la battaglia dell’Aspromonte | Garibaldi ferito ad una

Accadde oggi : il 28 agosto 1988 l’incidente aereo di Ramstein - uno dei più gravi mai avvenuti durante un’esibizione acrobatica : 1/7 ...

Accadde oggi : il 22 agosto 1864 nasce la Croce Rossa : nasce a Ginevra il 22 agosto 1864 la Croce Rossa Internazionale, intesa come organizzazione umanitaria per soccorrere i feriti in guerra: 14 Paesi si impegnarono a riconoscere i diritti delle vittime dei conflitti bellici.

Accadde oggi : nel 1975 la sonda Viking viene lanciata verso Marte : Ben 43 anni fa, il 20 agosto 1975, veniva lanciata verso Marte la sonda spaziale Viking 1: la NASA dava ufficialmente il via al programma spaziale Viking, i cui obiettivi principali erano ottenere immagini ad alta risoluzione di Marte, caratterizzare la struttura e la composizione dell'atmosfera e della superficie, ricercare tracce di vita aliena. La sonda era costituita da un modulo orbitante e da un modulo di atterraggio. In oltre 6 anni ...

Accadde oggi : 73 anni fa la bomba atomica su Hiroshima : oggi ad Hiroshima non è un giorno qualunque: il rintocco di una campana ha ricordato il primo bombardamento atomico della storia, avvenuto 73 anni fa. Il 6 agosto del 1945, il bombardiere americano B-29 sganciò, alle 8:15, il suo carico di morte sulla città portuale, uccidendo 140mila persone, provocando così una strage mai vista nella storia dell'umanità. Alle commemorazioni dell'anniversario, che si tengono al Parco della Pace ...

Accadde oggi : il 2 agosto del 216 a.C. la più celebre vittoria di Annibale nella sua campagna in Italia : Il 2 agosto del 216 a.C. abbe luogo la più celebre vittoria di Annibale nella sua campagna in Italia: a Canne, in Puglia, l'esercito del condottiero cartaginese sconfisse i romani, guidati dai consoli Lucio Emilio Paolo e Terenzio Varrone, che lasciano sul campo 35 mila uomini, oltre a 10 mila prigionieri.

Accadde oggi : il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistano la vetta del K2 : Il 31 luglio 1954 Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistano la vetta del K2, la più alta del massiccio del Karakorum, con una spedizione alpinistica guidata dal geologo Ardito Desio, di cui fa parte anche un giovanissimo Walter Bonatti. Il K2, conosciuto anche come Monte Godwin-Austen, ChogoRi o Dapsang, con i suoi 8.609,02 metri di altitudine s.l.m., è la seconda montagna più alta della Terra dopo l'Everest.

Accadde oggi : il 29 luglio 1900 l'assassinio di Umberto I : Il 29 luglio 1900 muore il re d'Italia Umberto I, assassinato a Monza dall'anarchico Gaetano Bresci. Figlio di Vittorio Emanuele II, primo re d'Italia, e di Maria Adelaide d'Austria, regina del Regno di Sardegna, attuò una politica conservatrice che culminò nel massacro di Milano nel 1898, ad opera del generale Bava Beccaris.

Accadde oggi : il 28 luglio 1794 l'esecuzione di Robespierre : Maximilien-François-Marie-Isidore de Robespierre, detto l'Incorruttibile (Arras, 6 maggio 1758 – Parigi, 28 luglio 1794), è stato un politico, avvocato e rivoluzionario francese, protagonista della Rivoluzione Francese e del Regime del Terrore, con la quale la Rivoluzione francese si liberò di avversari e dissidenti. Dopo aver formato un triumvirato con Marat e Danton, Robespierre tentò il colpo di stato del 9 Termidoro ma fu arrestato e ...

Accadde oggi : il 25 luglio 1943 la caduta del fascismo : La notte del 25 luglio 1943 l'approvazione dell'ordine del giorno Grandi alla seduta del Gran Consiglio provoca la caduta del fascismo: seguiranno l'arresto e la liberazione di Mussolini, la nascita della Repubblica sociale, la fucilazione di Ciano e di altri gerarchi che avevano votato a favore, e la guerra civile che divise gli italiani fino alla Liberazione.

Accadde oggi : il 20 luglio 1969 lo sbarco sulla Luna dell'Apollo 11

Accadde oggi : il 17 luglio 1975 lo storico incontro in orbita tra le capsule Apollo e Soyuz : Per la prima volta, il 17 luglio 1975 una navicella spaziale del programma Apollo ed una capsula Sojuz si agganciarono nell'orbita intorno alla Terra, consentendo ai due equipaggi di potersi trasferire da una navicella spaziale verso l'altra. Il Programma test Apollo-Sojuz è stata la prima collaborazione del genere tra Stati Uniti d'America e Unione Sovietica: avvenne nel pieno della Guerra Fredda, e rappresentò un chiaro ...

Accadde oggi : il 16 luglio 1965 l'inaugurazione del traforo del Monte Bianco : Avvenne il 16 luglio 1965 l'inaugurazione del traforo del Monte Bianco, alla presenza di Giuseppe Saragat e Charles de Gaulle, presidenti di Italia e Francia: i lavori di costruzione iniziarono nel maggio del 1946, senza autorizzazioni e con mezzi del tutto inadeguati e solo nel 1949 le autorità italo-francesi firmarono un accordo per proseguire la realizzazione dell'opera. Il tunnel, costituito da una galleria unica a doppio senso ...

Accadde oggi : il 16 luglio 1647 la morte di Masaniello : Pescivendolo amalfitano, Tommaso Aniello, detto "Masaniello" guidò una rivolta popolare contro lo strapotere spagnolo nel vice-reame di Napoli. Dopo un primo momento di successo, Masaniello finì assassinato il 16 luglio 1647 dai membri della componente più moderata e borghese della sommossa. E' stato reso famoso dalla rivolta del popolo di Napoli contro il sistema fiscale introdotto dalla monarchia spagnola, un sistema di tasse ...

Accadde oggi : il 15 luglio 1099 la caduta di Gerusalemme : Il 15 luglio 1099 la prima crociata guidata da Goffredo di Buglione si conclude con la presa ai turchi, dopo lungo assedio, della "Città santa" di Gerusalemme. Il difensore del "Santo sepolcro" e i cavalieri crociati danno vita a tre stati cristiani di Edessa, Tripoli ed Antiochia.