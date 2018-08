A1 | schianto tra auto e camion | morti padre e figlio

Tragico schianto - la mamma di Federico «Sabato sera il mio sms : ciao - vai piano» : Villa d'Almè .La mamma del 26enne morto nello scontro «Viveva per la musica, faceva chilometri per i concerti».

Roma - schianto tra auto e moto : quattro feriti/ Ultime notizie - incidente a Prati : due sono gravissimi : Roma , schianto tra auto e moto : quattro feriti . Ultime notizie Prati , due sono gravissimi : in corso le indagini, da ricostruire la dinamica dell' incidente (Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:27:00 GMT)

Roma - schianto tra auto e moto a Prati : feriti 4 ragazzi - due sono gravissimi : Terribile scontro tra un' auto , Lancia Y, e una moto , scooter SH, per le strade del Centro, quartiere Prati , la scorsa notte con un bilancio di 4 feriti . L'incidente è avvenuto intorno alle 3.15 del ...

Roma - schianto mortale sulla via del Mare : ragazzo travolto e ucciso da 2 auto : Un ragazzo è morto investito sulla via del Mare nella notte. Il 28enne di nazionalità moldava è stato travolto questa notte, intorno alle 3, al km 6,700. La prima auto mobile a investiro era guidata da ...

Grave schianto nella notte sulla Statale. Quarantenne trasferito ad Ancona : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Un Quarantenne , S.D., è stato trasferito con urgenza al Torrette di Ancona dopo essere rimasto seriamente ferito in un incidente stradale avvenuto, dopo l'una del mattino, all'...

schianto all'incrocio tra moto e auto - morto un 25enne veneziano : ISTRANA - Incidente mortale a Ospedaletto di Istrana alle 18.23 di lunedì 20 agosto: all'incrocio tra via del Mutton e via Fagarè si è verificato lo scontro fra una moto e un' auto . Il moto ciclista è ...

Milano : pauroso schianto tra auto e moto - un uomo ferito grave : Un violento scontro ha coinvolto un'auto e una moto la sera di giovedì 16 agosto a Milano, tra viale Stelvio e via Menabrea. Secondo i primi riscontri, l'auto, per cause da accertare, avrebbe svoltato ...