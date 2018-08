A San Giacomo la festa per Maria Vergine di Lourdes

Vela - Mondiali 470 Giovanili 2018 : oro per Benedetta Di Salle ed AlesSandra Dubbini - argento per Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò : Cala il sipario a Bracciano sui Mondiali Giovanili 470 di Vela: grandi soddisfazioni per l’Italia, con Benedetta Di Salle ed Alessandra Dubbini campionesse iridate di categoria e Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò che si classificano secondi. Buoni piazzamenti anche per gli altri equipaggi azzurri. Nella gara femminile oro e titolo per Alessandra Dubbini e Benedetta di Salle, ma vanno registrati il settimo posto di Maria Vittoria Marchesini ...

Napoli - spunta De Gregorio nella corsa a palazzo San Giacomo : Eppure quando scrive 'c'è bisogno di un patto tra quanti non guardano alla politica con astio ma con interesse, che abbiano sufficiente distacco dalla politica tradizionale ma anche la consapevolezza ...

Elena Santarelli - il figlio Giacomo ancora in cura/ Come sta? "Non voglio fare il bollettino medico" : Elena Santarelli ha risposto alle domande di alcuni follower sullo stato di salute di suo figlio Giacomo. Il piccolo, infatti, è ancora in cura a causa di un tumore. Ecco le sue parole(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Ragusa - scerbatura urgente a San Giacomo : Via della Torre a San Giacomo in pessime condizioni Chiavola sollecita urgenti interventi di scerbatura “non ha senso pensarci quando e' tardi

Forte terremoto in Molise : altre 11 scosse tra Montecilfone e San Giacomo : Dopo l’evento sismico delle 20.19 di magnitudo 5.2 a Montecilfone, in provincia di Campobasso, l’Ingv ha registrato dieci repliche più lievi nella zona: di magnitudo 2.8 a sei chilometri da Montecilfone alle 20.26; 3.0 a 6 chilometri da Guglionesi alle 20.30; 2.5 a 4 chilometri da Guglionesi alle 20.30; 2.5 a 4 chilometri da Guglionesi alle 20.38; 3.0 a 5 chilometri da Montecilfone alle 20.43; 2.1 a 6 chilometri da Montecilfone alle ...

Piovono calcinacci da Palazzo San Giacomo - recintata la zona : NAPOLI - Piovono calcinacci da Palazzo San Giacomo. Questa mattina alcuni detriti sono caduti da due balconi, del secondo e terzo piano del Palazzo che ospita la sede del Comune di Napoli. Pochi i ...

Elena Santarelli e la malattia del figlio : "Giacomo è la priorità ma continuare a lavorare fa bene" : Elena Santarelli è tornata a parlare della malattia del figlio Giacomo diagnosticata lo scorso novembre: durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair , la show-girl ha chiarito i motivi per cui ha ...

Elena Santarelli - il bacio più bello è tra Giacomo e Greta : Non c’è amore più grande e più bello, agli occhi di una madre, che quello tra fratelli. Lo sa bene Elena Santarelli, mamma leonessa, che tra tante difficoltà, nell’estate forse più difficile della sua vita, trova il tempo di sorridere e giocare con i suoi bambini. E così, tra le Instagram Stories compare una foto che riempie il cuore di tenerezza: un bacio sulla bocca scambiato tra il primogenito Giacomo, che sta combattendo contro un tumore, e ...

Ficumori e 'mpanatigghi a San Giacomo : Domenica 2 settembre dalle 19,30 si terrà a San Giacomo, frazione rurale di Ragusa, la diciannovesima edizione della “Rassegna dei sapori”

Tovo San Giacomo - oggi l'ultimo saluto a Giacomo Barlocco : Avranno luogo quest'oggi alle ore 18.00, nella Chiesa Parrocchiale di San Giacomo Maggiore in Tovo San Giacomo, i funerali di Giacomo Barlocco, scomparso nella giornata di venerdì all'età di 91 anni. ...

Ragusa - a San Giacomo sventola la bandiera Spighe Verdi : sventola a San Giacomo la bandiera Spighe Verdi. La cerimonia ieri mattina presso la rotatoria principale alla presenza del sindaco di Ragusa

Ragusa - bandiera Spighe Verdi : cerimonia a San Giacomo : bandiera Spighe Verdi, la cerimonia dell’alzabandiera domani, 31 luglio, a San Giacomo presso la rotatoria principale. Conferita per il terzo anno

Elena Santarelli - la fede e la malattia del figlio/ "Non posso dirvi come sta Giacomo. In Dio? Io ci credo!" : Elena Santarelli, la fede e la malattia del figlio: "Non posso dirvi come sta mio figlio Giacomo. In Dio ci credo". La donna racconta il suo viaggio tra le mamme coraggiose.(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 22:51:00 GMT)