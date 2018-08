A Pebble Beach in scena auto per soli «paperoni»

Alfa Romeo Best of Show a Pebble Beach : All’edizione 2018 del Pebble Beach Concours d’Elegance l’ambito nastro d’oro che contraddistingue la vettura “Best of Show” è stato apposto sulla magnifica carrozzeria blu scuro dell’Alfa Romeo 8C 2900B Touring berlinetta del 1937. Il capolavoro italiano si è imposto davanti a 209 auto, provenienti da 17 Paesi e in mostra sul diciottesimo fairway del Pebble […] L'articolo Alfa Romeo Best of Show a ...

Ferrari svela la 488 Pista Spider in anteprima mondiale a Pebble Beach : La nuova fuoriserie del Cavallino Rampante è stata svelata al pubblico del celebre Concorso d'Eleganza di Pebble Beach

Pebble Beach – Mercedes-Benz presenta la showcar Vision EQ Silvers Arrow [GALLERY] : Vision EQ Silver Arrow: tra passato e futuro della Stella. Mercedes-Benz presenta a Pebble Beach la showcar Vision EQ Silver Arrow in occasione della Monterey Car Week. La monoposto rende omaggio alla W 125, la famosa auto dei record del 1937 Con il suo design pulito ed essenziale, Vision EQ Silver Arrow interpreta il linguaggio formale della ‘Sensual Purity’ in chiave EQ. La silhouette aerodinamica di questa monoposto lunga circa 5,30 ...

A Pebble Beach la nuova Ferrari 488 Pista Spider : La Ferrari 488 Pista Spider debutta in anteprima mondiale nell’ambito del celebre Concorso d’Eleganza a Pebble Beach in California. La nuova Serie Speciale è il 50° modello di vettura aperta prodotto dal Cavallino Rampante e non poteva che essere svelato in anteprima negli Stati Uniti, un mercato che fin dagli anni 50 ha sempre amato […] L'articolo A Pebble Beach la nuova Ferrari 488 Pista Spider sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Pagani Huayra - Svelata a Pebble Beach la Roadster Gyrfalcon : La Pagani Huayra Roadster Gyrfalcon è una delle numerose novità portate al debutto in California durante il fine settimana della Monterey Car Week. L'esemplare totalmente personalizzato della sportiva è stato svelato al "The Quail: a Motorsport Gathering" a fianco della presentazione di altre due importanti novità per la Casa di San Cesario sul Panaro che, oltre ad aver inaugurato un nuovo showroom a Beverly Hills, ha annunciato una ...

Presentata a Pebble Beach la nuova Lamborghini SVJ : 6 Il Concorso di Eleganza di Pebble Beach è da sempre sinonimo di vetture d'epoca e veicoli di indissolubile bellezza nel tempo. Detto ciò fa abbastanza effetto quindi vedere che in Lamborghini abbiano scelto proprio questa cornice, nello specifico al The Quail, A Motorsport Gathering, per presentare la loro ultima arrivata: la Aventador SVJ. La J sta per Jota, ovvero un nome utilizzato la prima volta nel 1963 sulla Miura e che da ...

Ferrari 488 Pista Spider - debutta a Pebble Beach la Rossa scoperta più veloce di sempre – FOTO : Al Concorso di eleganza di Pebble Beach (California), Ferrari toglie i veli alla nuova 488 Pista Spider, la cinquantesima vettura “aperta” prodotta a Maranello: si tratta della scoperta più performante mai realizzata dalla Scuderia italiana, nonché quella col miglior rapporto peso/potenza di sempre, pari a 1,92 kg/Cv. Derivata dall’omonima versione coupé, la 488 Pista Spider è spinta da un motore V8 biturbo di 3.9 litri, che eroga la ...

Ferrari<br> - La 488 Pista Spider debutta a Pebble Beach : Per presentare la nuova 488 Pista Spider la Ferrari non poteva che scegliere le coste della California. Il mercato statunitense, infatti, è da sempre il luogo dove vengono maggiormente apprezzate le sportive en plein air di Maranello: da qui la scelta di portare al debutto cinquantesima aperta della sua storia proprio al Concorso dEleganza di Pebble Beach. 720 CV en plein air. Come da tradizione, iniziata nel 2010, dopo la Scuderia Spider 16M e ...

Lamborghini trova casa a Pebble Beach : All'evento di inaugurazione, svoltosi ieri sera hanno partecipato circa 450 personalità del mondo dell'economia, dell'impresa e dello spettacolo, giunti sia dalla East Coast che dalla West Coast ...

Audi - A Pebble Beach debutta la PB18 e-tron : Per la prima volta, lAudi presenta una concept car a Pebble Beach. Si tratta della PB18 e-tron, sportiva ad alte prestazioni completamente elettrica, disegnata nel Centro design Audi di Malibu, in California. Il nome "PB18 e-tron" indica appunto Pebble Beach, oltre al Dna tecnologico che condivide con la R18 e-tron, protagonista del mondiale Endurance fino al 2016.Lopposto della Aicon. A prima vista, la PB18 e-tron mostra la sua ...

McLaren 600LT - A Pebble Beach arriva la versione estrema Stealth Grey : A Pebble Beach debutterà anche la McLaren 600LT in Stealth Grey by MSO (McLaren Special Operations), prodotta dalla divisione speciale della Casa inglese per portare al limite il carattere corsaiolo della supercar. Tra le sue caratteristiche, luso estensivo della fibra di carbonio, dalla presa daria sul tetto ispirata alla F.1 Longtail (funziona come un sistema di aspirazione dell'aria che esalta l'esperienza di guida con il sound ...