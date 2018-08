' A metà dell' anno prossimo il Parco Michelotti sarà sistemato'

Con le concessioni Italgas - Snam e Terna guadagnano la metà delle Autostrade : Per Italgas è del 6,1% per Snam è del 5,4%, per Terna vale il 5,3%. È il «wacc», in italiano Tasso di congrua remunerazione del capitale investito. Quello che per Autostrade, abbiamo appreso lunedì, vale il 10,21%. I dati sono stati raccolti da Fidentis che, ieri, sottolineava come il mercato si sia posizionato verso prezzi del titolo di Atlantia p...

Dieta dello zafferano : antiossidante e sveglia il metabolismo : Risveglia il metabolismo e svolge un’azione antiossidante: è questo il potere dello zafferano, protagonista di una nuova Dieta che promette di tornare in forma in breve tempo. Lo zafferano è una spezia preziosa, con un colore e un aroma inconfondibili. Viene utilizzato per preparare moltissimi piatti della cucina italiana, ma pochi sanno che possiede anche diverse proprietà salutari. Questa spezia contiene moltissime sostanze ...

Spazio - missione Rosetta : un nuovo modello per la cometa 67P grazie al progetto Miard : I dati raccolti dalla sonda Rosetta durante la sua memorabile missione hanno contribuito alla creazione di un nuovo modello che aiuterà gli scienziati a conoscere meglio la storia di questo straordinario oggetto celeste. Il team di Miard, (Multi-instrument Analysis of Rosetta Data) diretto da Nicolas Thomas dell’Università di Berna, un progetto di ricerca internazionale della durata di 30 mesi, ha combinato i dati raccolti da diversi strumenti ...

Solo 2 in onda da metà settembre? Il finale della prima stagione su Canale 5 il 24 agosto tra morti e rapimenti : Canale 5 continua a mandare in onda le repliche della prima stagione ma tutti sono ancora in attesa di Solo 2 e della data del suo debutto. Marco Bocci tornerà a vestire i panni dell'agente sotto copertura (forse non più tanto) ancora per nuovi episodi girati nei mesi scorsi tra la Calabria e Roma, ma quando andranno in onda? Secondo le prime anticipazioni sui palinsesti Mediaset sembra proprio che Solo 2 andrà in onda alla domenica sera e ...

"metà delle scuole non è a norma. Pronti 7 miliardi". Intervista a Marco Bussetti : Ha il volto mite, l'eloquio pacato e misurato e gli occhi curiosi Marco Bussetti. Il ministro dell'Istruzione ha passato quasi 48 ore in giro per i padiglioni della fiera di Rimini, esplorando il Meeting di Comunione e Liberazione. Venuto con largo anticipo rispetto all'incontro che lo ha visto protagonista (deludendo un po' i tanti simpatizzanti del movimento che sul versante parità scolastica si aspettavano di più) per incontrare ...

ERMAL META/ Il gesto di solidarietà a favore delle vittime di Genova : ERMAL META protagonista di un grande gesto di solidarietà: il ricavato della tappa di Alassio del Non abbiamo armi tour sarà devoluto in beneficenza.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 17:08:00 GMT)

metà dei membri della commissione d'inchiesta su Autostrade dovrà valutare anche il proprio lavoro : Tre dei sei membri della commissione d'inchiesta sul crollo del Ponte Morandi nominata dal ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, hanno ricoperto in passato incarichi che, di fatto, li mettono ora nelle condizioni di dover indagare anche sul loro stesso operato. E uno di loro addirittura aveva lavorato per Autostrade, accusata dal governo di avere responsabilità del disastro costato la vita a ...

Non si ferma la corsa agli outlet. Sono la nuova meta dell'estate : E, insieme, ristoranti con un'offerta legata al territorio, occasioni di intrattenimento come concerti, spettacoli, mostre. E,

Enrico Brignano protagonista della domenica di metà agosto a Villa Bertelli : I suoi spettacoli più belli sono stati Brignano con la O, Sproposito di Noi, Rugantino, Evolushow, Enricomincio da Me. Ed ora Enricomincio da Me Unplugged Campione indiscusso della scena italiana, ...

Ponte Morandi Genova - allarme Anief : "metà delle scuole italiane ha 50 anni" : "Il logoramento delle strutture hanno prodotto la chiusura o la necessità di ristrutturare sempre più scuole".

Ponte Morandi Genova - allarme Anief : "metà delle scuole italiane ha più di 50 anni" : "Il logoramento delle strutture hanno prodotto la chiusura o la necessità di ristrutturare sempre più scuole".

"La metà dei ponti a rischio crollo" Le foto choc della Torino-Savona : "Non c'è niente da fare. Il tema non è Genova, ma l'Italia intera. Le infrastrutture in cemento armato hanno una vita massima di circa 70 anni". Lo afferma ad Affaritaliani.it Vittorio Sgarbi, deputato e sindaco di Sutri (Viterbo), commentando la tragedia di Genova Segui su affaritaliani.it

Due bombe alla sede della LegaLa seconda aveva metallo e chiodi : Un ordigno rudimentale è esploso davanti alla sede della Lega a Treviso. Era una trappola per colpire persone con un secondo ordigno. Ha rivendicato la cellula anarchica "Haris Hatzimihelakis /Internazionale" Segui su affaritaliani.it

Benetton - più della metà del patrimonio di famiglia custodito in Edizione è nelle infrastrutture : A fine 2017 il 30,25% di Atlantia, la società che controlla Autostrade per l’Italia con una partecipazione dell’88,06%, rappresentava più della metà del patrimonio di Edizione, la cassaforte che custodisce l’impero della famiglia Benetton. Che, oltre alle infrastrutture (aeroportuali oltre che stradali, sia in Italia che all’estero), possiede davvero di tutto: dallo storico abbigliamento dei maglioncini all’altra ...