60 anni di Michael Jackson | i live più belli

Michael Jackson : 60 anni di un mito senza tempo : Il mondo celebra e ricorda Michael Jackson nel giorno del suo 60esimo compleanno: ecco le manifestazioni e gli eventi nel mondo per ricordare il Re del Pop “Heal the world, Make it a better place“. Cura il mondo, rendilo un posto migliore. Con queste parole vogliamo ricordare ed omaggiare l’indimenticabile Michael Jackson che oggi, mercoledì 29 agosto, avrebbe compiuto 60 anni. Un compleanno speciale che il mondo intero sta ...

Basket - Kobe Bryant compie 40 anni. Da Rieti ai cinque anelli NBA - l’uomo che aveva Michael Jordan come obiettivo : 40 anni, di cui 20 passati in una maglia gialloviola. Kobe Bryant passa oggi nella fase “anta” della sua vita da immenso campione della pallacanestro mondiale. La sua parabola, però, non smette di avere successo anche fuori dal campo, visti gli investimenti di successo da lui compiuti e il recente, inatteso Premio Oscar per il cortometraggio d’animazione Dear Basketball, realizzato insieme a Glen Keane. Quella di Kobe è una ...

CLARK KENT - IL 'SUPERMAN' DEL NUOTO/ Talento di 10 anni batte record di Michael Phelps : C'è un CLARK KENT 'SUPERMAN' del NUOTO: Talento di 10 anni batte in piscina il record dei 100 farfalla che stabillì Michael Phelps nel 1995.

Dopo 14 anni addio a Sergio Marchionne. Al suo posto Michael Manley : Finisce un’era durata 14 anni. Con mesi di anticipo rispetto alla data prevista, Sergio Marchionne lascia il ruolo di amministratore

Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni/ Mercato Nba - biennale con gli Hornets : “Vado da Michael Jordan” : Tony Parker lascia gli Spurs dopo 17 anni. Mercato Nba, biennale con i Charlotte Hornets: “Vado da Michael Jordan”. Il cesista francese era stato scelto nel draft del 2001 dai texani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 12:56:00 GMT)

89 anni e 11 figli : è morto Joe Jackson il padre padrone di Michael : Ad 89 anni Joe Jackson se n’è andato, il padre e manager di Michael ha detto addio a questo mondo Joe Jackson è morto ieri, all’età di 89 anni a causa di un cancro. Il padre e manager di Michael se n’è andato. Joe aveva avuto problemi di salute che lo avevano portato al ricovero non troppo tempo fa. Un infarto lo aveva colpito in Brasile ed uno a Las Vegas, ma allora l’aveva scampata. Questa volta il padre-padrone di ...

