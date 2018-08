4 settembre | scadenza iscrizioni per i corsi di Dottorato di ricerca

Approvazione Bilancio consolidato : scadenza il 30 settembre : Il 30 settembre 2018 scade il termine per l’Approvazione del Bilancio consolidato. La data di scadenza per l’Approvazione è tassativa per tutti gli Enti con densità demografica superiore ai 5mila abitanti, già interessati lo scorso anno, oggi estesa anche ai Comuni con densità demografica inferiore ai 5mila abitanti. Questi ultimi tuttavia possono rinviare al 30 settembre 2019 la redazione del Bilancio consolidato solo qualora si siano avvalsi ...