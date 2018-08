16 bimbi non hanno mai raggiunto la Diciotti

"Non si può morire così" - parla padre dei bimbi travolti dal treno : Roma, 18 ago. , AdnKronos, - ''Un fatto del genere è impensabile, raccapricciante e ingiusto. Nel 2018 non è possibile morire in questo modo atroce: bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non ...

"Non si può morire così" - parla padre dei bimbi travolti dal treno : ''Un fatto del genere è impensabile, raccapricciante e ingiusto. Nel 2018 non è possibile morire in questo modo atroce: bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non sarebbe successo''. Rompe il ...

Il papà dei bimbi uccisi dal treno in Calabria : "Nel 2018 non si può morire in questo modo atroce" : "Bastava una barriera, un passaggio più sicuro e non sarebbe successo". Ha rotto il silenzio Pietro Pipolo, il papà di Lorenzo e Gilla, i bambini travolti e uccisi da un treno l'8 agosto mentre erano in vacanza a Brancaleone, in Calabria.I piccoli erano con la madre, Simona dell'Acqua e stavano attraversando un binario per raggiungere il mare: "Un fatto del genere è impensabile, raccapricciante e ingiusto. Nel 2018 non ...

Genova - vivi grazie alla PlayStation - mamma rivela : 'Scampati al crollo del ponte perché i miei due bimbi non volevano smettere di giocare' : Un capriccio che ha salvato tre vite. E per questa volta la disobbiendenza non sarà punita. È la storia di Michela Chiari , genovese, 39 anni, e dei suoi due figli di 11 e 7 anni. 'Siamo salvi grazie ...

L’appello di un papà : «Vaccinate i vostri bimbi anche per il mio - che non può farlo» : Il suo bambino ha cominciato la prima elementare con tre mesi di ritardo: è malato di cancro e c’era il rischio che, in classe con i compagni, fosse esposto ai virus. Per chi è immunodepresso, anche una banale influenza può rappresentare un pericolo mortale. Un papà che vive in Friuli Venezia Giulia ha lanciato un appello disperato agli altri genitori, perché vaccinino i loro figli per salvare la vita al suo, come riferisce il Messaggero ...

'Ministra Grillo - ecco perché mia figlia immunodepressa rischia la vita se gli altri bimbi non si vaccinano' : Ti cade il mondo addosso, perché non sai come fare quando ti parlano di trapianto, interventi, sondino per farla mangiare e terapia intensiva. Viola, come tanti altri bambini che hanno questa ...

Gimbe su caos vaccini : "Consenso politico non conti più di salute bimbi" : Il silenzio del premier Conte e i proclami dei vicepremier Salvini e Di Maio continuano a ignorare la scienza, per cui solo i tempi ristretti per approvare il decreto milleproroghe potranno tutelare ...

Salute - Unicef-Oms : 3 bimbi su 5 non vengono allattati nella prima ora di vita : Circa 78 milioni di bambini (3 su 5) non vengono allattati nella prima ora di vita, essendo così esposti a un rischio più alto di morte e malattie e avendo meno probabilità di continuare ad essere allattati: lo ha evidenziato il nuovo rapporto dell’Unicef e dell’Oms ‘Capture the Moment‘ (Cogli l’attimo), secondo cui i tassi di allattamento nella prima ora dopo la nascita sono più alti in Africa Orientale e Meridionale (65%) e più ...

No vax condannata per fake news : “21.658 bimbi danneggiati”/ Sui social : “Le bufale non sono più gratis” : Condanna per i no vax, allarme procurato: Modena, gonfiarono il numero dei bambini danneggiati dal vaccino. Esposti cartelloni con segnalazioni false in merito. Magda Piacentini nei guai.(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 17:32:00 GMT)

Sesso - in estate meglio non concepire se si vogliono bimbi magri : La bella stagione, si sa, fa esplodere gli ormoni. Le occasioni per concepire un figlio d'estate aumentano, occhio però se si preferisce un pargolo magro, perché sembra che i bimbi concepiti al...

Laura Boldrini - la vergogna dell'ex presidenta sui figli di Matteo Salvini : 'Spero non succeda anche a loro quel che lui fa agli altri bimbi'... : L'ex presidenta della Camera Laura Boldrini è riuscita a toccare il punto più basso della sua già trascurabile carriera politica, tirando in ballo addirittura i figli del ministro dell'Interno Matteo Salvini . Intervistata dal sito Tpi, la deputata di LeU ha commentato la circolare di Salvini che ha invitato i prefetti ...

Vaccini - la senatrice M5s alla ministra 'Da mamma a mamma - non dimentichi i bimbi fragili come il mio' : Lei per suo figlio non ha avuto scelta. E il tema dei Vaccini lo sente particolarmente, soprattutto in un momento in cui in discussione c'è l'obbligatorietà delle vaccinazioni che, come ha spiegato la ...

Vaccini - la senatrice M5s alla ministra : "Da mamma a mamma - non dimentichi i bimbi fragili come il mio" : "Auguri per la sua gravidanza, io mio figlio non l'ho potuto vaccinare". Comincia così il post della senatrice grillina che apre un confronto a distanza tra le anime del Movimento pronto a cambiare la legge sull'obbligo

Salvini - stretta sui richiedenti asilo. Più rigore su tempi e numeri : 'Ma non cambieranno per donne incinte e bimbi' : Lo prevede una circolare del Viminale inviata ai prefetti per 'motivi umanitari'. L'obiettivo, secondo il ministro dell'Interno, è 'dare accoglienza a chi veramente scappa dalle guerre ed evitare ...