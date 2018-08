10 cose da non fare nel primo giorno del tuo nuovo lavoro

Napoli - la rivoluzione calma di Ancelotti post-Sarri/ "Al Bayern non mi hanno permesso di cambiare le cose" : Napoli, la rivoluzione calma di Ancelotti: il tecnico è ripartito dalle sue idee senza archiviare il "Sarrismo", ma sfruttandone gli automatismi per far partire a razzo i partenopei(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 00:41:00 GMT)

Olivia Bertè contro Loredana - “nostro padre non ha molestato Mimì”/ "Dalla sua bocca le cose più orribili" : Olivia Bertè contro Loredana: “nostro padre ha molestato Mimì? Basta fango sulla famiglia”. La sorella più piccola spiega i problemi in famiglia e perché i rapporti sono tesi(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:40:00 GMT)

Guida su Caserta - inglese replica all'autore : 'Vivo qui - scrivi di cose che non sai' : Nessuna menzione dei tanti siti Patrimonio dell'Umanità Unesco come il Belvedere di San Leucio, noto in tutto il mondo per la sua stupenda seta, il Real Sito di Carditello oppure l'Acquedotto ...

NON DIRLO AL MIO CAPO 2/ Al via a settembre la nuova stagione : le cose si complicano per Lisa ed Enrico : Previsto per il 13 settembre lo start di Non DIRLO al mio CAPO 2, la fiction di Rai 1 dedicata alle doppie dinamiche famigliari e lavorative. Nel cast, Lino Guanciale e Vanessa Incontrada.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 19:18:00 GMT)

Dieci cose che non sapevi su Alex Zanardi : Zanardi torna a correre. Questa volta nello sport che gli ha procurato l’amputazione alle gambe. Ecco cosa ha svelato prima...

cosenza - cittadini alla parlamentare M5S : “Aprite i porti”. Lei : “Non decido io. Governare con Salvini non è una passeggiata” : “Io sono ovviamente favorevole ad aprire i porti ai migranti e credo che dobbiamo essere orgogliosi del modello Riace creato da Mimmo Lucano. Purtroppo Governare con la Lega di Matteo Salvini non è una passeggiata di salute”. Risponde così la deputata calabrese del M5S, Annalaura Orrico, intervenuta a un dibattito al Cleto Festival, nell’antico borgo in provincia di Cosenza, a chi nel pubblico la contestava urlando: ...

Fulmine in spiaggia nel cosentino : feriti due fratelli/ Ultime notizie - i consigli per non essere colpiti : Fulmine in spiaggia nel Cosentino e in Toscana: due fratelli colpiti a Paola, uno è gravissimo. 48enne ferito a Piombino, salvo per un massaggio cardiaco fatto da un medico presente(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 11:05:00 GMT)

Roma - Florenzi controcorrente : “CR7? Non mi emoziona. Nella vita mi emoziono per altre cose” : Roma, Florenzi- Dopo la vittoria della Roma per 1-0 contro il Torino, Alessandro Florenzi, intervistato ai microfoni di “SkySport“, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista anche sull’arrivo in Italia di Cristiano Ronaldo. “MI EMOZIONI PER altre COSE” Cinico e diretto, Florenzi ha evidenziato: “Lo sapevamo che il Torino ha grande foga […] L'articolo Roma, Florenzi controcorrente: ...

Chiara Ferragni senza slip? Il follower attacca : “non sono cose per una madre” - la fashion blogger risponde a tono! : Chiara Ferragni non indossa gli slip? Alla domanda tendenziosa del follower replica la diretta interessata, la fashion blogger zittisce l’utente poco attento “Ma dai, ma sono cose di una madre? Cioè esci senza mutande“. Così un follower ha commentato la foto di Chiara Ferragni che indossa una gonna audace mentre si dirige ad un party ad Ibiza. Tra gli altri commenti lasciati sotto il sexy scatto, tantissimi ...

cosenza - non solo Maniero : altro colpo in attacco : Dopo Maniero , il Cosenza batte un altro colpo davanti. Come riporta Sky Sport , Luca Garritano , ex Carpi di proprietà del Chievo, è a un passo dai calabresi.

Ant-Man and the Wasp : 10 cose che potreste non aver notato : ... un film sulle formiche giganti, come proiezione al drive-in improvvisato, ma è molto ponderata anche la presenza di uno spezzone di Animal House , dove Donald Sutherland parla del nostro mondo come ...

Pogba-Mourinho - altra lite : "Ci sono cose che non posso dire" : Alla base del contrasto, ci sarebbe infatti lo sfogo del fresco campione del mondo di fronte ai giornalisti dopo il successo con il Leicester. A chi gli chiedeva il perché del diverso rendimento tra ...

Real Madrid - Lopetegui : 'L'Atletico ha meritato di vincere. Mercato? Le cose non cambiano dopo oggi' : Una battuta anche in risposta alle voci di un possibile colpo finale sul mercato: "Non credo che dopo oggi cambi qualcosa nella politica sportiva del club - ha concluso Lopetegui - Serve alzare la ...

Molise : non si segnalano danni a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.3 della scorsa notte : Una scossa di terremoto di magnitudo 4.7 è stata registrata alle 23.48 di martedì sera, a 6 chilometri da Montecilfone, provincia di Campobasso, a una profondità di 19 chilometri. scossa sentita anche ...