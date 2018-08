Zona Euro | da crescita prestiti sostegno limitato per l' economia | analisti

Schroders taglia stime Pil Euro Zona - occhio a dazi e rischio Italia : ... il primo riguarda l'impatto che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell' Eurozona , mentre il secondo è rappresentato dalla situazione politica in Italia . Il Governo Italia no ...

Schroders taglia stime Pil Euro Zona - focus su guerra commerciale e politica Italiana : In particolare, l'Eurotower sta monitorando due rischi cruciali: il primo riguarda l'impatto che il peggioramento dello scenario esterno avrà sull'economia dell' Eurozona , mentre il secondo è ...

Euro Zona - forte calo per la fiducia dei consumatori ad agosto : Si mostra in calo la fiducia dei consumatori europei , secondo l'ultimo sondaggio condotto dalla Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Comunità europea, DG ECFIN,. La stima ...

Euro Zona - la crescita è solida ma rallenta in agosto : Un valore del Pmi superiore ai 50 punti indica un'economia in espansione mentre un valore inferiore rappresenta una fase di contrazione. Tuttavia, l'ottimismo sul tasso di espansione dell'economia ...

Fine crisi EuroZona? WSJ : 'sì - se non fosse per l'Italia. Roma riporta spettro fuga capitali' : "L'italia - un paese più ricco che dispone di un elevato tasso di risparmio e un paese che è molto più profondamente integrato nell'economia europea, ha molto di più da perdere rispetto alla Grecia". Parola di Jacob Funk Kirkegaard, professore senior presso il Peterson Institute for International Economics, di Washington.