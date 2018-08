Zoe Cristofoli allo scoperto su Fabrizio Corona | “non devo essere io a salvarlo”

sportfair

: Zoe Cristofoli racconta Fabrizio Corona: 'Non sarò io a salvarlo' - LaPresse_news : Zoe Cristofoli racconta Fabrizio Corona: 'Non sarò io a salvarlo' - radiostellafm : E’ di Verona la nuova fidanzata di Fabrizio Corona ! - SuperstarZ9000 : Zoe Cristofoli spiega perché sta con Fabrizio Corona -

(Di martedì 28 agosto 2018) Zoestanno insieme: la nuova fidanzata dell’ex re dei paparazzi a nudo sulla sua relazione con il 44enne catanese Zoeparla per la prima volta della sua relazione con. La meravigliosa 22enne racconta come sia iniziata la sua storia con l’ex dei paparazzi e di come lei riesca a vederlo come non appare mai in pubblico. Instagram @zoe_“Non pensavo che avrei mai fatto una cosa del genere. Era una persona che non mi interessava – ha detto Zoe a ‘Corriere della Sera’ raccontando come si sono conosciuti – A giugno, durante Pitti uomo a Firenze. L’osservavo con curiosità. Stavo facendo il mio lavoro, lui il suo. Finita lì. C’è stato un momento in cui ci siamo guardati. Quell’attimo mi è rimasto e mi sono chiesta perché mi avesse guardato in quel modo, poi per un mese non ci siamo ...