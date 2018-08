Zanardi e il DTM | un quinto posto da medaglia d’oro

Alex Zanardi quinto in gara due di DTM/ Video Misano : "Un'emozione incredibile - risultato epico" : Alex Zanardi, DTM di Misano: Video. Il pilota svela come guida senza le protesi e racconta alcuni dettagli della sua vita privata dove sottolinea che è un pantofolaio.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 13:30:00 GMT)

Alex Zanardi stupisce tutti a Misano - quinto in gara 2 con BMW nella tappa italiana del DTM : Per la cronaca, Paul Di Resta , Mercedes Amg C 63, aveva vinto gara 1 e con il sesto posto, ma con i punti del quinto perché Zanardi non compete nel DTM, ha assunto il comando del campionato ...

Dtm – Splendida rimonta di Zanardi a Misano : applausi per il 52enne campione paralimpico : Automobilismo: Dtm, Alex Zanardi quinto in gara-2 a Misano Alex Zanardi non smette di stupire. Il 52enne campione paralimpico, al ritorno alle corse senza le protesi, ha chiuso al quinto posto in gara-2 del Dtm a Misano Adriatico. La prova è stata vinta da Joel Erikson, su Bmw M4, in davanti ad Edoardo Mortara su Mercedes AMG C63. Chiude il podio del Dtm l’Audi RS5 di Rast, ma il pubblico ha riservato grandi applausi proprio a ...

DTM - Misano - Capolavoro BMW : vince Eriksson - Zanardi 5 : Joel Eriksson ha conquistato la vittoria di Gara 2 sul Misano World Circuit, scenario del settimo appuntamento della stagione 2018 del DTM. Il pilota svedese della BMW - il più giovane della categoria - è riuscito a mettere tutti in riga e tagliare per primo il traguardo, mettendosi alle spalle la Mercedes di Edoardo Mortara e l'Audi del campione 2017, René Rast. Grande gara di Alessandro Zanardi che è riuscito ad agguantare il quinto posto, ...

Auto : Dtm - Zanardi è solo 13/o a Misano : ANSA, - BOLOGNA, 26 AGO - Ritorno alle corse Automobilistiche con un po' di delusione per Alex Zanardi, che ha concluso al 13/o e ultimo posto gara-1 di Dtm nel circuito di Misano Adriatico, al ...

DTM - Misano - Di Resta vince Gara 1 - Zanardi 13 : Unatmosfera tipica dei grandi eventi e carica di adrenalina, quella di Misano, che ha accolto team e piloti del DTM per un evento straordinario: la prima Gara in notturna della categoria. Sul circuito dedicato alla memoria di Marco Simoncelli, è andata in scena una Gara caotica e divertente che ha visto la Mercedes di Paul Di Resta fare bottino pieno, conquistando pole position e vittoria. Sul podio, lAudi di Robin Frijns e laltra Mercedes di ...

Dtm – Il grande ritorno di Alex Zanardi : bagno di folla a Riccione : Ieri a Riccione a Villa Mussolini e sul palco di piazzale Roma il campione bolognese ha raccontato le motivazioni di una nuova sfida. Da domani in pista a Misano World Circuit. Sabato il concerto di Gianna Nannini al Paddock 2 Il carisma di Alex Zanardi ha emozionato il pre event del DTM e migliaia di persone nella serata di ieri a Riccione, prima a Villa Mussolini intervistato da Lia Capizzi per trenta minuti in diretta su Sky Sport 24 e ...

DTM a Misano con Alex Zanardi : la Guida TV su Sky Sport : Zanardi nell'intervista a Lia Capizzi per Sky Sport 24 ha spiegato cosa sia il DTM e perché correrà senza protesi, ecco le sue parole: "Ho sempre sognato il DTM, certo nella mia carriera non mi è ...

DTM a Misano - Così Zanardi si prepara al debutto : iniziato il conto alla rovescia per un fine settimana storico per il campionato DTM che torna in Italia dopo parecchi anni dassenza. Il campionato turismo tedesco farà il suo debutto al Misano World Circuit il 25 e 26 agosto e, per la prima volta nella storia della categoria, disputerà un doppio appuntamento in notturna. Lospite donore del settimo appuntamento stagionale sarà Alessandro Zanardi: il pilota di Castel Maggiore guiderà una BMW M4 ...

Zanardi : Dtm bellissima - emozione Misano : BOLOGNA, 22 AGO - Il Dtm "è una categoria bellissima, che ho sempre sognato di correre. Ho guidato un po' tutte le categorie, ma ora mi sento emozionato a poter partecipare a questa competizione". ...

Zanardi : “Il DTM sarà un’esperienza molto divertente” : Il countdown è iniziato: tra qualche giorno Alessandro Zanardi inizierà la sua avventura nel DTM. Il pilota BMW gareggerà come ospite speciale a Misano, in occasione del 7° round della stagione 2018. Zanardi vivrà a Misano due “prime volte”; debutterà in campionato e guiderà per la prima volta senza le protesi. La sua BMW M4 […] L'articolo Zanardi: “Il DTM sarà un’esperienza molto divertente” sembra essere il primo su MotoriNoLimits ...

DTM - on board con Zanardi preparando il ritorno in pista : La preparazione Circuito di Vallelunga, Campagnano di Roma. Alex Zanardi sale per la prima volta sulla BMW M4 appositamente ingegnerizzata per le sue esigenze fisiche e che userà il 25 e 26 agosto a ...