Yemen | gli esperti Onu | ' Possibili crimini di guerra da entrambe le parti'

Gli Stati Uniti stanno chiudendo un occhio con al Qaida in Yemen? : Sembra di sì, sostiene un'inchiesta di Associated Press: il motivo sarebbe legato alla complicata guerra che si combatte dal 2015

GUERRA IN SIRIA E Yemen/ L'Iran mette l'Arabia Saudita contro gli Emirati : Le guerre in SIRIA e nello YEMEN dimostrano ancora una volta il fallimento delle strategie americane di regime change, pagate pesantemente dalle popolazioni coinvolte. CALEB J. WULFF(Pubblicato il Sun, 29 Jul 2018 06:08:00 GMT)ETIOPIA vs ERITREA/ Cosa succede se qualcuno fa la pace nel Corno d'Africa?, di C.J. WulffGUERRA IN YEMEN/ Così una società di armi mette nei guai Gentiloni e l'Italia, di C.J. Wulff

Yemen - carceri segrete e torture. Qual è il ruolo degli Emirati arabi uniti? : Mentre la scarsa attenzione ricevuta dal conflitto in corso dal marzo 2015 nello Yemen è per lo più riservata all’arabia Saudita (e giustamente, dato anche che l’Italia le ha ripetutamente fornito bombe), quasi nulla si sa sul ruolo degli Emirati arabi uniti, messo in luce negli ultimi giorni da un rapporto di Amnesty International. Da quando, nel marzo 2015, hanno aderito alla coalizione guidata dai sauditi, gli Emirati hanno ...

Yemen - Amnesty International denuncia : “Sparizioni e torture da parte di forze di sicurezza riferibili agli Emirati Uniti” : Decine di uomini sono stati arrestati nello Yemen meridionale dalle forze degli Emirati Arabi Uniti e dalle forze locali che agiscono fuori dal controllo del governo Yemenita. Lo denuncia Amnesty International in un report sui crimini di guerra intitolato “Se è ancora vivo lo sa solo Dio”. Nel dossier si parla di decine di casi di arresti, torture e gravi violazioni di diritti umani. La coalizione tra i due stati nacque nel marzo ...