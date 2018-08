Xiaomi Redmi Note 6 e Note 6 Pro in arrivo con prezzi molto economici

Xiaomi Redmi Note 6 Pro in arrivo con un prezzo compreso tra 200 e 250 euro : Secondo un’indiscrezione proveniente da una fonte rivelatasi affidabile in passato, Xiaomi Redmi Note 6 Pro sarebbe in dirittura d’arrivo e avrà un prezzo leggermente più […] L'articolo Xiaomi Redmi Note 6 Pro in arrivo con un prezzo compreso tra 200 e 250 euro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di smartphone con Android 9 Pie non ufficiale : Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 vanno ad ingrossare le file dei dispositivi che hanno ricevuto una versione non ufficiale di Android 9 Pie. L'articolo Xiaomi Redmi 5A e Mi 6 si aggiungono alla lista di smartphone con Android 9 Pie non ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Certificati nuovi smartphone Xiaomi - si tratterà di Redmi Note 6 e 6 Pro? : Due nuovi smartphone Xiaomi con numero di modello M1806E7TG e M1806E7TH sono passati dalle certificazioni della FCC statunitense e della NCC taiwanese: potrebbero essere Xiaomi Redmi Note 6 e Xiaomi Redmi Note 6 Pro? L'articolo Certificati nuovi smartphone Xiaomi, si tratterà di Redmi Note 6 e 6 Pro? proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie disponibile per OnePlus 2 - X - 3 - 3T - Xiaomi Redmi Note 5 - Lenovo Moto Z Play e ... : Cavalcano alla grande i porting del firmware ufficiale Android 9 Pie che sono disponibili anche per OnePlus 2, X, 3, 3T, Xiaomi Redmi Note 5, Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 Android 9 Pie disponibile per altri 7 smartphone Google dopo aver rilasciato Android 9 Pie ha anche pubblicato i sorgenti AOSP, e dunque […]

Android 9 Pie disponibile per OnePlus 2 - X - 3 - 3T - Xiaomi Redmi Note 5 - Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 : Cavalcano alla grande i porting del firmware ufficiale Android 9 Pie che sono disponibili anche per OnePlus 2, X, 3, 3T, Xiaomi Redmi Note 5, Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 Android 9 Pie disponibile per altri 7 smartphone Google dopo aver rilasciato Android 9 Pie ha anche pubblicato i sorgenti AOSP, e dunque […]

Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei : Android 9 Pie arriva sotto forma di porting non ufficiale anche su Honor View 10, Huawei Mate 10 e Xiaomi Redmi Note 5 Pro, anche se c'è qualche imperfezione. L'articolo Android 9 Pie arriva (non ufficialmente) su Xiaomi Redmi Note 5 Pro e numerosi Honor e Huawei proviene da TuttoAndroid.

Anche Xiaomi Redmi Note 4 (mido) riceve Android 9 Pie con un porting di LineageOS 16.0 : Anche la variante Qualcomm di Xiaomi Redmi Note 4 riceve un porting non ufficiale di LineageOS 16.0, basata ovviamente su Android 9 Pie. L'articolo Anche Xiaomi Redmi Note 4 (mido) riceve Android 9 Pie con un porting di LineageOS 16.0 proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie portato su OnePlus 2 - X - 3 - 3T - Xiaomi Redmi Note 5 - Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 : In attesa degli aggiornamenti ufficiali, alcuni smartphone ricevono un porting della versione AOSP di Android 9 Pie, in alcuni casi direttamente da Marshmallow. L'articolo Android 9 Pie portato su OnePlus 2, X, 3, 3T, Xiaomi Redmi Note 5, Lenovo Moto Z Play e Moto G 2015 proviene da TuttoAndroid.

Android 9 Pie disponibile per Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 Pro : Tramite un porting del firmware ufficiale, Android 9 Pie arriva anche su due smartphone Xiaomi, Mi A1 e Note 5 Pro ed anche sull’Asus ZenFone Max Pro M1 Android 9 Pie disponibile per Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 Pro Google dopo aver rilasciato Android 9 Pie ha anche pubblicato i sorgenti AOSP, e dunque […]

Android 9 Pie disponibile per Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 Pro : Tramite un porting del firmware ufficiale, Android 9 Pie arriva anche su due smartphone Xiaomi, Mi A1 e Note 5 Pro ed anche sull’Asus ZenFone Max Pro M1 Android 9 Pie disponibile per Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 Pro Google dopo aver rilasciato Android 9 Pie ha anche pubblicato i sorgenti AOSP, e dunque […]

Iniziano i porting per Android Pie : disponibile per Xiaomi Mi A1 e Redmi Note 5 Pro e ASUS ZenFone Max Pro M1 : Dopo il rilascio dei sorgenti AOSP , il mondo del modding si è attivato per portare il nuovo Android Pie sul maggior numero di dispositivi e nel minor tempo possibile. Alcuni tra i primi smartphone a poter già vantare il supporto non ...

Android 9 Pie arriva su ASUS ZenFone Max Pro M1 - Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie a un porting : Android 9 Pie arriva non ufficialmente su ZenFone Max Pro M1, Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie all'impegno di alcuni sviluppatori. L'articolo Android 9 Pie arriva su ASUS ZenFone Max Pro M1, Xiaomi Redmi Note 5 Pro e Mi A1 grazie a un porting proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 3 - Mi 4 e Redmi 4X sulla cresta dell’onda : disponibile Android 9 Pie grazie ad XDA (link) : Xiaomi Mi MIX 2S è stato bruciato sul tempo dai suoi antenati e da un fratello meno prestante nel ricevere Android 9 Pie stabile L'articolo Xiaomi Mi 3, Mi 4 e Redmi 4X sulla cresta dell’onda: disponibile Android 9 Pie grazie ad XDA (link) proviene da TuttoAndroid.

TWRP disponibile per Xiaomi Mi Max 3 e HTC U12 Plus - Android 9 Pie su Xiaomi Redmi Note 4 con un porting : La custom recovery TWRP disponibile per Xiaomi Mi Max 3 e HTC U12 Plus, e Android 9 Pie arriva in via non ufficiale su Xiaomi Redmi Note 4 con un porting. L'articolo TWRP disponibile per Xiaomi Mi Max 3 e HTC U12 Plus, Android 9 Pie su Xiaomi Redmi Note 4 con un porting proviene da TuttoAndroid.