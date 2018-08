Whatsapp | il prossimo aggiornamento eliminerà le conversazioni datate

Blastingnews

(Di martedì 28 agosto 2018) Cattive news per gli amanti della messaggistica: con il, a breve (almeno queste sono le indiscrezioni trapelate) l'applicazionecancellerà lepiù vecchie all'interno del nostro smartphone. La piattaforma di messaggistica istantanea ancora una volta sorprende i suoi fedelissimi, come sempre per garantire la massima piacevolezza nell'utilizzo del servizio. L'applicazione ideata da Jan Koum e Brian Acton è uno dei colossi informatici più attivi negli ultimi anni. Fra le app per IOS e Android è indubbiamente quella più scaricata, proprio perché viene utilizzata da praticamente 1.5 miliardi di utenti al mese....