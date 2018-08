Wanda Nara | età | altezza | peso e figli Chi è la moglie di Mauro Icardi

Wanda Nara - la bella Wags ‘esordisce’ a San Siro per Inter-Torino insieme ai figli [GALLERY] : Wanda Nara a San Siro per la prima volta in questo inizio di campionato: la moglie di Icardi presenzia alla partita contro il Torino insieme ai figli Wanda Nara, per la prima volta in questo inizio di campionato, presenzia al match tra Inter e Torino, finito sul risultato di 2-2. La bella Wags a San Siro si è presentata con uno splendido abito Elisabetta Franchi (presente sul e-commerce del marchio, ma non ancora acquistabile on line, vedi ...

Wanda Nara a San Siro non porta bene all’Inter ed al “suo” Icardi [FOTO] : 1/5 Spada/LaPresse ...

Wanda Nara : "Ho conquistato Icardi con la pasta in bianco. Io e Maradona? Andrò per vie legali" : Wanda Nara è sempre uno dei personaggi più chiacchierati del mondo del calcio. La moglie e agente di Mauro Icardi, capitano dell'Inter, da quest'anno sarà anche opinionista per il programma Tiki Taka. L'ex coniuge di Maxi Lopez, ai microfoni di Fuorigioco, ...

Wanda Nara : "Basta figli. Io e Icardi non ostentiamo la nostra ricchezza" : "Umile, normale e buona". Così si descrive Wanda Nara nell'intervista concessa a Fuorigioco su La Gazzetta dello Sport. La moglie e agente di Mauro Icardi da lunedì 3 settembre sarà nel cast fisso della nuova stagione di Tiki Taka, il talk di seconda serata di Italia 1 dedicato al mondo del calcio. L'argentina, già mamma di cinque figli (Francesca e Isabella nate dal matrimonio con Icardi, Valentino, Constantino e Benedicto da quello poi ...

Wanda Nara figli : la scelta sul sesto e la giornata tipo della moglie di Icardi : Quanti figli ha Wanda Nara da Maxi Lopez e Mauro Icardi? La vita da mamma dell’opinionista di Tiki Taka Niente sesto figlio per Wanda Nara. La nuova opinionista di Tiki Taka ha deciso di non avere altri bambini, dopo i tre maschi avuti dall’ex marito Maxi Lopez e le due femmine nate dall’attuale rapporto con […] L'articolo Wanda Nara figli: la scelta sul sesto e la giornata tipo della moglie di Icardi proviene da Gossip e ...

Wanda Nara si confessa : “De Laurentiis mi offrì una parte in un film ma….” [FOTO] : 1/13 Foto Instagram ...

Wanda Nara a tutto tondo : “l’offerta di De Laurentiis - il ruolo di agente e la chat di wags… vi svelo tutto!” : Wanda Nara ha parlato della propria condizione di moglie ed agente di Mauro Icardi, calciatore dell’Inter e della Nazionale argentina Wanda Nara, moglie ed agente di Mauro Icardi, ha svelato diversi retroscena della sua vita familiare e da procuratore. Intervistata dalla rivista Fuorigioco, la Nara ha iniziato con l’analizzare il proprio lavoro d’agente in un mondo prettamente maschile, le difficoltà ci sono: “Un po’ sì, ...

Dal sesso con Maradona alla fede nerazzurra di Icardi - Wanda Nara si confessa : 'Mauro ha pianto per l'Inter' : A ' Fuorigioco ', nuovo inserto della ' Gazzetta dello Sport' , Wanda Nara ha confessato: 'mio marito è nerazzurro dentro non ha pianto quando sono nate le bambine, ma lo ha fatto per l'Inter. Quando ...

Dal sesso con Maradona alla fede nerazzurra di Icardi - Wanda Nara si confessa : “Mauro ha pianto per l’Inter” : Wanda Nara nuova protagonista di ‘Tiki Taka’, la moglie di Icardi si confessa in un’intervista in cui parla della sua esperienza in tv Wanda Nara affiancherà presto Pierluigi Pardo in ‘Tiki Taka‘. La moglie di Mauro Icardi riuscirà ad essere imparziale nei confronti del marito e padre delle sue due figlie nel programma di commento delle partite di campionato? La Wags argentina pare sicura a riguardo. A ...

Wanda Nara va in onda : domani in esclusiva su Fuorigioco : Nello studio della trasmissione di Sport Mediaset condotta da Pierluigi Pardo, lei sarà inflessibile: "Non mi farò certo problemi a criticare Mauro". E per quanto riguarda il gossip malevolo in cui ...

Wanda Nara si prepara per Tiki Taka : scollatura da urlo [FOTO e VIDEO] : 1/8 Instagram ...

Wanda Nara in accappatoio nei camerini di Tiki Taka : tutto pronto per il suo esordio accanto a Pardo [VIDEO] : Wanda Nara si filma e si fotografa nei camerini di ‘Tiki Taka’ in cui si appresta ad esordire accanto a Pierluigi Pardo tutto pronto per il primo appuntamento di ‘Tiki Taka‘ a cui sarà presente anche Wanda Nara. La moglie di Mauro Icardi si filma e si fotografa nel camerino riservatole da Mediaset mentre è alle prese con il trucco e parrucco. Lo spot di presentazione accanto a Pierluigi Pardo è stato realizzato e ...

Lautaro Martinez ‘nel mirino’ di Wanda Nara : i movimenti social della moglie di Icardi scatenano l’ironia del web [GALLERY] : L’ironia del web si ‘abbatte’ su Wanda Nara: la moglie di Icardi ‘colpevole’ di aver messo un like e di aver incominciato a seguire su Instagram Lautaro Martinez Wanda Nara è famosa, oltre che per essere la moglie di Mauro Icardi, per il suo passato sentimentale. La bionda Wags fu al centro del gossip per la fine della relazione con Maxi Lopez, alla quale seguì l’amore per Maurito, ex amico del primo ...

Wanda Nara-Lautaro Martinez - la FOTO della moglie di Icardi scatena il web : 1/15 FOTO Instagram ...