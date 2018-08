tarantinitime

: Walter Musillo su posizione Gruppo Indipendente per Taranto in Consiglio comunale - TarantiniTime : Walter Musillo su posizione Gruppo Indipendente per Taranto in Consiglio comunale -

(Di martedì 28 agosto 2018) ...provato in tutti i modi a farvi comprendere che il cambio di passo nelle aziende partecipate AMIU e AMAT era indispensabile per abbattere le distanze e per realizzare quel progetto di economia ...