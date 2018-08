Vuelta | King vince la prima in salita Kwiatkowski sempre leader

Vuelta a España 2018 : le pagelle della quarta tappa. Ben King fa il colpo - Simon Yates brilla tra i big - Davide Formolo bocciato : Il primo vero test in salita della Vuelta a España 2018 ha dato le prime risposte importanti, mostrando la condizione dei favoriti, con qualche corridore che ha saputo fare subito la differenza. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quarta tappa. pagelle quarta TAPPA Vuelta A España Ben King 10: la vittoria della carriera per il 29enne statunitense che è stato l’assoluto protagonista odierno. Essendo il ...

Vuelta a España 2018 : arriva la fuga nella quarta tappa - vince Benjamin King. Simon Yates subito all’attacco : Si inizia a far sul serio alla Vuelta a España 2018, è andata in scena oggi la quarta tappa: 161 km da Vélez-Málaga a Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Primo vero arrivo in salita, sul quale si è imposto lo statunitense Benjamin King (Dimension Data), il più forte della fuga di giornata. Gruppo che si è dovuto accontentare della lotta per la classifica generale: comunque molto spettacolare. Simon Yates ha acceso la modalità Giro d’Italia, ...

