Vuelta a España 2018 | Elia Viviani | “Sentivo che non potevo perdere È fantastico essere

LIVE Vuelta a España 2018 - Velez-Malaga-Alfacar in DIRETTA : orario d’inizio e come vederla in tv : Nella giornata odierna, martedì 28 agosto, si svolge la quarta frazione della Vuelta a España 2018, da Velez-Malaga ad Alfacar. Sierra de la Alfaguara, per un totale di 161,4 km. Gli uomini di classifica sono richiamati alla prova per il secondo arrivo in salita sulle strade iberiche. Il percorso prevede due salite di prima categoria, non tanto impegnative per la pendenza quanto per la lunghezza delle singole ascese: al 50° chilometro si ...

Vuelta Espana - l’ammissione di Vincenzo Nibali : ‘Semplicemente sono vuoto’ : Il miracolo in cui qualcuno sperava non c’è stato. L’incidente al Tour de France e i pochi giorni di allenamento non hanno permesso a Vincenzo Nibali [VIDEO] di superare indenne l’avvio della Vuelta Espana. Nella seconda tappa, pur senza grandi salite, il fuoriclasse siciliano non ha potuto tenere il passo dei corridori più forti e in forma ed è arrivato al traguardo con oltre quattro minuti di distacco da Valverde, vincitore di giornata. Nibali ...

Vuelta Espana : super Viviani nella terza tappa - doppietta azzurra : Sfreccia la maglia tricolore di Elia Viviani nella terza tappa della Vuelta Espana 2018. [VIDEO] Sul traguardo di Alhaurin de la Torre il campione della Quickstep ha firmato d’autore il primo sprint della corsa battendo nettamente un buon Giacomo Nizzolo e Peter Sagan. La classifica generale non è cambiata, con Michal Kwiatkowski ancora al comando alla vigilia del primo vero arrivo in salita di domani che dovrebbe dare una misura gia' piuttosto ...

Vuelta a España 2018 - quarta tappa Vélez-Malaga-Sierra de la Alfaguara. Arrivo in salita con punte all’11%! : quarta tappa per la Vuelta a España 2018, quello di oggi sarà il primo test decisivo per gli uomini di classifica. Infatti sull’Arrivo in salita odierno assisteremo ad un primo vero e proprio scontro diretto tra gli scalatori. PERCORSO Si parte da Vélez-Málaga e i primi 50 km sono tutti in falsopiano. Poi inizia la lunga salita dell’Alto de la Cabra Montes, 15 km con una pendenza media attorno al 7%. La strada continuerà poi a salire ancora per ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di oggi (martedì 28 agosto) : orario d’inizio - percorso - altimetria e tv : oggi (martedì 28 agosto) si svolgerà la quarta tappa della Vuelta a España 2018, 161 km da Vélez-Málaga a Alfacar. Sierra de la Alfaguara. La frazione odierna rappresenta il primo vero test per gli uomini di classifica. Infatti i corridori dovranno affrontare due salite di prima categoria: dopo 50 km l’Alto de la Cabra Montés (15,7 km al 5,9%) e poi l’ascesa finale di Puerto de Alfacar (12,4 km al 5,4%). Assisteremo quindi ad uno scontro diretto ...

Vuelta a España 2018 : la stagione magica di Elia Viviani con la Quick-Step Floors : Questa è indubbiamente la migliore stagione della carriera su strada di Elia Viviani. Il 29enne veronese oggi alla Vuelta a España ha dimostrato ancora una volta di essere il più forte velocista del momento, riuscendo a vincere anche l’attesissimo duello con Peter Sagan. Un salto di qualità netto rispetto allo scorso anno, dovuto principalmente al cambio di squadra. Viviani è il corridore più vincente in questo 2018 con 16 vittorie e la sua ...

Vuelta a España 2018 - le pagelle della terza tappa : Elia Viviani è imbattibile. Bene Giacomo Nizzolo : terza tappa e prima vittoria per l’Italia alla Vuelta a España 2018: la frazione da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, ha visto trionfare allo sprint Elia Viviani. Volata dominante per il campione d’Italia che conquista il primo successo nella corsa iberica battendo il compagno di nazionale Giacomo Nizzolo. Andiamo a rivivere questa frazione con le pagelle dei protagonisti. Elia Viviani, voto 9: semplicemente ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Abbiamo lavorato tutto il giorno per questo obiettivo. Il team è stato eccezionale” : Un indomabile Elia Viviani conquista la terza tappa della Vuelta a España 2018, al termine di una volata senza storia in cui ha lasciato alle proprie spalle il connazionale Giacomo Nizzolo e il Campione del Mondo in carica Peter Sagan. Per la maglia tricolore è il 65° sigillo tra i professionisti, addirittura il 16° stagionale, ma soprattutto torna a sconfiggere a tre anni di distanza un colosso delle ruote veloci come il 28enne slovacco (anche ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Michal Kwiatkowski in testa anche a quella a punti e combinata : Alla Vuelta a España 2018 Michal Kwiatkowski guida attualmente tre classifiche. Oltre alla generale, il polacco si trova in testa anche a quella combinata e a punti, in cui grazie al successo odierno sale in terza posizione il nostro Elia Viviani. Resta invece in maglia a pois lo spagnolo Luis Angel Mate che aumenta il proprio vantaggio nella classifica degli scalatori. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della terza ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Alejandro Valverde davanti - Nairo Quintana e Fabio Aru in piena lotta : Oggi è stata una tappa tranquilla per gli uomini di classifica alla Vuelta a España 2018. La terza frazione come previsto non ha portato distacchi tra i big, che sono arrivati tutti nel gruppo principale. Il migliore resta quindi Alejandro Valverde, che grazie alla vittoria di ieri, possiede un buon margine sui rivali. Nairo Quintana è vicino, insieme a Simon Yates, poco più dietro il nostro Fabio Aru e Miguel Angel Lopez. Di seguito la ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski resta in maglia rossa - Valverde e Kelderman alle sue spalle : Il polacco Michal Kwiatkowski va a vestire per il secondo giorno la maglia rossa alla Vuelta a España 2018. Il corridore del Team Sky oggi ha difeso senza problemi la leadership della Classifica generale, che guida con 14” sullo spagnolo Alejandro Valverde e 25” sull’olandese Wilco Kelderman. Il migliore italiano resta Fabio Felline, sesto a 30”. Di seguito la Classifica generale della Vuelta a España 2018 al termine della terza ...

Vuelta a España 2018 : Elia Viviani implacabile! Volata dominante - battuti Nizzolo e Sagan! : Volata doveva essere e Volata è stata, nonostante un percorso molto mosso. L’Italia mette la sua firma sulla Vuelta a España 2018 già alla terza tappa, con l’uomo che veste la maglia tricolore: Elia Viviani. Il velocista della Quick-Step Floors si aggiudica allo sprint la frazione da Mijas ad Alhaurin de la Torre, lunga 178 chilometri, dominando negli ultimi 150 metri. Sedicesimo successo in stagione, il primo nella corsa iberica. Il ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (28 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (martedì 28 agosto) si svolgerà la quarta tappa della Vuelta a España 2018, 161 km da Vélez-Málaga da Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Questa frazione sarà il primo vero test per gli uomini di classifica. Infatti si affronteranno due salite di prima categoria: dopo 50 km l’Alto de la Cabra Montés (15,7 km al 5,9%) e poi l’ascesa finale di Puerto de Alfacar (12,4 km al 5,4%). Le pendenze non sono quindi durissime, ma chi starà meglio potrà ...