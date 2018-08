Vuelta a España 2018 | Benjamin King | “Mi ero posto l’obiettivo di vincere una tappa in un

Vuelta a España 2018 - l’incertezza regna sovrana. Tutti sullo stesso livello - sorprese in agguato : Una Vuelta a España 2018 dall’incertezza che regna sovrana. Siamo soltanto alla quarta tappa, ma fino ad ora non c’è stato davvero nessuno che è riuscito a prevalere sui rivali. Se nella seconda frazione Alejandro Valverde aveva messo in mostra una condizione super, con una volata su uno strappo eccellente, con la quale aveva anticipato Michal Kwiatkowski, oggi è stato il giorno di Simon Yates mettere il naso avanti, con uno scatto ...

Vuelta a España 2018 : non sarà quello del Giro - ma non è ancora il miglior Fabio Aru : Non sarà il corridore che visse una lenta agonia al Giro d’Italia dello scorso maggio, ma quello ammirato oggi nella quarta frazione della Vuelta a España 2018 non è di certo il miglior Fabio Aru, un campione capace di conquistare proprio la corsa iberica nel 2015 e di giungere quinto al Tour de France nella passata stagione. A 4 km dall’arrivo, in uno dei tratti più impegnativi della salita di Puerto de Alfacar, il capitano della ...

Vuelta a España 2018 : le pagelle della quarta tappa. Ben King fa il colpo - Simon Yates brilla tra i big - Davide Formolo bocciato : Il primo vero test in salita della Vuelta a España 2018 ha dato le prime risposte importanti, mostrando la condizione dei favoriti, con qualche corridore che ha saputo fare subito la differenza. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della quarta tappa. pagelle quarta TAPPA Vuelta A España Ben King 10: la vittoria della carriera per il 29enne statunitense che è stato l’assoluto protagonista odierno. Essendo il ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Kwiatkowski sempre in testa a quella a punti - Mate resta in maglia a pois : Non cambiano le altre classifiche della Vuelta a España 2018 al termine della quarta tappa. Il polacco Michal Kwiatkowski si mantiene in testa sia a quella a punti che combinata. Lo spagnolo Luis Angel Mate, ancora in fuga oggi, resta in maglia a pois e aumenta ulteriormente il gap sui rivali. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della quarta tappa. CLASSIFICA A punti (maglia VERDE): 1 MICHAL Kwiatkowski TEAM SKY 46 ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Emanuel Buchmann e Simon Yates guadagnano - Fabio Aru resta in gioco : Il primo vero arrivo in salita della Vuelta a España 2018 ha portato cambiamenti importanti nella classifica dei favoriti. Emanuel Buchmann e Simon Yates guadagnano su tutti e salgono sul podio virtuale. Qualche secondo rosicchiato anche da Miguel Angel Lopez e Alejandro Valverde, mentre Nairo Quintana e Fabio Aru chiudono nel gruppetto dei migliori. Di seguito la classifica generale dei big al termine della quarta tappa. CLICCA QUI PER LA ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa - Fabio Aru a 47? : Il polacco Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa a Puerto de Alfacar. Sul secondo arriva in salita della Vuelta a España 2018 il capitando del Team Sky è riuscito a chiudere nel gruppetto dei migliori e mantenere quindi la leadership della generale. Cambiano invece gli altri due terzi del podio virtuale, visto che in seconda posizione sale il tedesco Emanuel Buchmann a 7”, mentre in terza il britannico Simon Yates a 10”. Top 5 completata ...

Vuelta a España 2018 - la tappa di domani (29 agosto). Orario d’inizio - altimetria e come seguirla in tv : domani (mercoledì 29 agosto) prenderà via la quinta tappa della Vuelta a España 2018, 188,7 km da Granada a Roquetas de Mar. Il percorso è caratterizzato da continui saliscendi, senza alcun metro pianeggiante, con la presenza di due Gran Premi della Montagna rispettivamente di terza e seconda categoria: al 55° chilometro si giunge in cima all’Alto de Orgiva (4 km al 7%) e al 162° sul meno ripido ma più impegnativo per lunghezza Alto El ...

Vuelta a España 2018 - Elia Viviani : “Sentivo che non potevo perdere. È fantastico essere il più vittorioso e in futuro voglio anche le classiche” : Ieri Elia Viviani si è confermato il velocista più forte del momento, dominando il primo sprint della Vuelta a España. Il 29enne veronese ha vinto nettamente sul traguardo di Alhaurín de la Torre riuscendo a battere Giacomo Nizzolo e soprattutto il campione del mondo Peter Sagan. Un successo particolarmente importante per Viviani secondo molti aspetti: “Questa vittoria ha un sapore buonissimo. La seconda con questa maglia Tricolore, la prima ...

Vuelta Espana - l’ammissione di Vincenzo Nibali : ‘Semplicemente sono vuoto’ : Il miracolo in cui qualcuno sperava non c’è stato. L’incidente al Tour de France e i pochi giorni di allenamento non hanno permesso a Vincenzo Nibali [VIDEO] di superare indenne l’avvio della Vuelta Espana. Nella seconda tappa, pur senza grandi salite, il fuoriclasse siciliano non ha potuto tenere il passo dei corridori più forti e in forma ed è arrivato al traguardo con oltre quattro minuti di distacco da Valverde, vincitore di giornata. Nibali ...

Vuelta Espana : super Viviani nella terza tappa - doppietta azzurra : Sfreccia la maglia tricolore di Elia Viviani nella terza tappa della Vuelta Espana 2018. [VIDEO] Sul traguardo di Alhaurin de la Torre il campione della Quickstep ha firmato d’autore il primo sprint della corsa battendo nettamente un buon Giacomo Nizzolo e Peter Sagan. La classifica generale non è cambiata, con Michal Kwiatkowski ancora al comando alla vigilia del primo vero arrivo in salita di domani che dovrebbe dare una misura gia' piuttosto ...