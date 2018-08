Vuelta 2018 | le pagelle di Angelo Costa dopo la tappa 4

Vuelta a España 2018 : non sarà quello del Giro - ma non è ancora il miglior Fabio Aru : Non sarà il corridore che visse una lenta agonia al Giro d’Italia dello scorso maggio, ma quello ammirato oggi nella quarta frazione della Vuelta a España 2018 non è di certo il miglior Fabio Aru, un campione capace di conquistare proprio la corsa iberica nel 2015 e di giungere quinto al Tour de France nella passata stagione. A 4 km dall’arrivo, in uno dei tratti più impegnativi della salita di Puerto de Alfacar, il capitano della ...

Quarta tappa della Vuelta 2018 : da Vélez- Málaga ad Alfacar : La Quarta tappa della Vuelta ha presentato il primo arrivo in salita della corsa a tappe spagnola. 161.4 Km da Vélez-Málaga ad Alfacar con due salite di prima categoria, l’Alto de la Cabra Montés, 15,7 km con una pendenza media del 5,9%, e poi l’ascesa finale di Puerto de Alfacar di 12,4 km al 5,4%, con punte massime all’11%. Dopo l’arrivo di ieri in voltata, nella quale ha trionfato in tricolore il nostro Elia Viviani, la tappa di oggi appariva ...

Vuelta a España 2018 - le altre classifiche. Kwiatkowski sempre in testa a quella a punti - Mate resta in maglia a pois : Non cambiano le altre classifiche della Vuelta a España 2018 al termine della quarta tappa. Il polacco Michal Kwiatkowski si mantiene in testa sia a quella a punti che combinata. Lo spagnolo Luis Angel Mate, ancora in fuga oggi, resta in maglia a pois e aumenta ulteriormente il gap sui rivali. Di seguito le classifiche aggiornate al termine della quarta tappa. CLASSIFICA A punti (maglia VERDE): 1 MICHAL Kwiatkowski TEAM SKY 46 ...

Vuelta a España 2018 - la classifica dei favoriti. Emanuel Buchmann e Simon Yates guadagnano - Fabio Aru resta in gioco : Il primo vero arrivo in salita della Vuelta a España 2018 ha portato cambiamenti importanti nella classifica dei favoriti. Emanuel Buchmann e Simon Yates guadagnano su tutti e salgono sul podio virtuale. Qualche secondo rosicchiato anche da Miguel Angel Lopez e Alejandro Valverde, mentre Nairo Quintana e Fabio Aru chiudono nel gruppetto dei migliori. Di seguito la classifica generale dei big al termine della quarta tappa. CLICCA QUI PER LA ...

Classifica Vuelta a España 2018 : Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa - Fabio Aru a 47? : Il polacco Michal Kwiatkowski difende la maglia rossa a Puerto de Alfacar. Sul secondo arriva in salita della Vuelta a España 2018 il capitando del Team Sky è riuscito a chiudere nel gruppetto dei migliori e mantenere quindi la leadership della generale. Cambiano invece gli altri due terzi del podio virtuale, visto che in seconda posizione sale il tedesco Emanuel Buchmann a 7”, mentre in terza il britannico Simon Yates a 10”. Top 5 completata ...

Vuelta a España 2018 : arriva la fuga nella quarta tappa - vince Benjamin King. Simon Yates subito all’attacco : Si inizia a far sul serio alla Vuelta a España 2018, è andata in scena oggi la quarta tappa: 161 km da Vélez-Málaga a Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Primo vero arrivo in salita, sul quale si è imposto lo statunitense Benjamin King (Dimension Data), il più forte della fuga di giornata. Gruppo che si è dovuto accontentare della lotta per la classifica generale: comunque molto spettacolare. Simon Yates ha acceso la modalità Giro d’Italia, ...

