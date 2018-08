Volley | Mondiali 2018 | l’Italia reparto per reparto | gli azzurri ai raggi X Tra punti di

Volley - tutti i precedenti dell’Italia ai Mondiali. Le vittorie della Generazione dei Fenomeni - le lacrime del 2014 : L’Italia si sta preparando in vista dei Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Gli azzurri vogliono disputare una rassegna iridata da protagonisti, l’obiettivo è quello di farsi strada in un torneo altamente competitivo e cercare di raggiungere la Final Six di Torino: a quel punto i ragazzi del CT Chicco Blengini lotteranno per salire sul podio e per provare ad ...

Volley femminile - l’Italia preoccupa verso i Mondiali? Tre sconfitte consecutive e un gioco da ritrovare : Tre sconfitte in tre giorni, soltanto due set raccolti e segnali poco incoraggianti a un mese dall’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile. Questi i numeri dell’Italia impegnata alla Gloria Cup, torneo amichevole in preparazione alla rassegna iridata: in Turchia la nostra Nazionale è stata battuta nettamente dalla Russia, dall’Azerbaijan e dalle padrone di casa non riuscendo praticamente mai a mettere in mostra un gioco ...

Volley femminile - Gloria Cup 2018 : Italia sconfitta dalla Turchia - torna Egonu ma non basta. Pessimi segnali verso i Mondiali : Arriva la terza sconfitta consecutiva per l’Italia alla Gloria Cup, torneo in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Le azzurre, dopo aver perso contro Russia e Azerbaijan, cedono anche contro la Turchia per 3-1 (23-25; 25-22; 25-18; 25-21). Le ragazze di Giovanni Guidetti, che giocavano di fronte al proprio pubblico di Belek, sono riuscite ad avere la meglio sulla formazione di Davide ...

Volley - Mondiali 2018. Massimo Colaci : “Questa Italia è da podio. Ci teniamo tutti tantissimo” : All’età di 33 anni forse uno degli ultimi appuntamenti più importanti della carriera per Massimo Colaci quello del Mondiale 2018 di Volley. Il libero tricolore avrà un doppio ruolo, vista l’esperienza, da vero leader vestendo dunque anche la fascia di capitano: “Il libero non può essere capitano in campo, che infatti è Zaytsev, con cui tra l’altro sono in camera insieme e ho un ottimo rapporto. Credo che Blengini mi abbia ...

Volley - l’Italia prosegue il lavoro verso i Mondiali : gli azzurri convocati per il collegiale di fine agosto : L’Italia prosegue la propria marcia di avvicinamento ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale è attesa dall’ultimo periodo di lavoro e lunedì 27 agosto inizierà la sesta settimana di collegiale, sempre a Cavalese (Trento): questo blocco di allenamenti condurrà all’amichevole contro la Cina che giocheremo domenica 2 settembre a ...

Volley - Paola Egonu : “Ai Mondiali per lasciare il segno. L’Italia dà il massimo - ci sono segnali positivi” : “Ai Mondiali mi aspetto di lasciare il segno, di divertirmi e di esprimere tutta la nostra identità di squadra“. Paola Egonu si presenta estremamente combattiva in un’intervista rilasciata a Tuttosport quando manca poco più di un mese alla rassegna iridata che scatterà il prossimo 29 settembre in Giappone. La 19enne è indubbiamente l’arma in più della nostra Nazionale ma non vive il suo ruolo con grandi difficoltà: ...

Calendario Mondiali Volley Italia 2018 : programma - orari - tutte le partite. Come seguirli in tv e streaming : Dal 9 al 30 settembre l’Italia e la Bulgaria ospiteranno i Mondiali 2018 di volley maschile. Uno degli eventi sportivi più importanti della stagione sbarcherà nel nostro Paese che per la terza volta consecutiva avrà l’onore di organizzare la rassegna iridata della pallavolo (2010 con gli uomini, 2014 con le donne). Il torneo sarà articolato in tre fasi a gironi a cui seguiranno semifinali e finali: le prime due fasi si svolgeranno in ...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per la Gloria Cup. Le azzurre viaggiano verso i Mondiali : L’Italia prosegue in maniera intensa la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, reduce dalle Rabobank Super Series, si appresta a disputare un nuovo torneo amichevole: dal 23 al 25 agosto le azzurre saranno infatti protagoniste a Belek (Tuchia) dove affronteranno le padrone di casa, la Russia e l’Azerbaijan. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Volley - l’Italia si lancia verso i Mondiali in casa : quali azzurri convocati? Titolari certi - due ballottaggi per completare la rosa : Mancano tre settimane all’esordio dell’Italia ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno proprio nel nostro Paese. Domenica 9 settembre gli azzurri scenderanno in campo al Foro Italico di Roma per affrontare il Giappone nel match inaugurale della rassegna iridata: sotto le stelle della capitale, la Nazionale sarà sostenuta da 10mila spettatori in una notte che speriamo diventi magica e che sia l’inizio di una ...

Volley femminile - l’Italia viaggia verso i Mondiali : quali azzurre convocate? Titolari definite - riserve da scegliere. Si aspetta Caterina Bosetti : L’Italia sta lavorando duramente in vista dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale sta affrontando una serie di collegiali e di partite amichevoli proprio per farsi trovare preparata in vista della rassegna iridata dove ci presenteremo da outsider con la speranza di ottenere un risultato importante. Davide Mazzanti ha diffuso la prima lista di 22 giocatrici tra cui dovrà decidere ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : il possibile ritorno di Caterina Bosetti. Nuova risorsa in banda per l’Italia : Mancano una quarantina di giorni all’inizio dei Mondiali 2018 di Volley femminile, il CT Davide Mazzanti ha comunicato la lista allargata della 22 giocatrici tra cui sceglierà le 14 convocate per la rassegna iridata ed è presente il nome di Caterina Bosetti che sta cercando un recupero clamoroso per poter essere dei giochi. La schiacciatrice si era infortunata gravemente al ginocchio lo scorso 10 marzo in occasione dell’ultima ...

Volley - Italia verso i Mondiali in casa : Simone Parodi il primo taglio? Gli azzurri convocati per il collegiale post Ferragosto : Simone Parodi sembra essere il primo grande taglio di Chicco Blengini verso i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese dal 9 al 30 settembre. Il CT dell’Italia aveva infatti lavorato con 17 uomini fino alla scorsa settimana, con questo gruppo si stava allenando a Cavalese per arrivare a puntino alla rassegna iridata ma nelle convocazioni per il prossimo collegiale (17-24 agosto) non è presente il nome dello ...

Volley - Mondiali 2018 : l’Italia sogna in grande - si gioca in casa per una magia : Sale la febbre per i Mondiali 2018 di Volley maschile che si giocheranno tra Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre. Il nostro Paese è pronto per ospitare la rassegna iridata, uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti dell’anno che allieterà tutti gli appassionati lungo tre settimane di grande spettacolo. I migliori giocatori e le migliori 24 Nazionali del Pianeta (eccezion fatta per la Germania di Andrea Giani, clamorosamente ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. La prima lista di 22 azzurre : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha consegnato la lista delle 22 giocatrici convocate in vista dei Mondiali 2018 che si disputeranno a ottobre in Giappone. Si tratta di un gruppo allargato che poi verrà ristretto a 14 ragazze a ridosso dell’inizio della rassegna iridata. Confermati tutti i nomi visti negli ultimi mesi tra Nations League e amichevoli, spicca il rientro di Caterina Bosetti che cerca il ...