Volley – Le azzurre tornano al lavoro al Centro Pavesi

Volley – Gloria Cup : azzurre ko - la Turchia manda al tappeto l’Italia 3-1 : Gloria Cup: nell’ultima gara le azzurre cedono alla Turchia 3-1 A Belek (Turchia) si è chiusa con una sconfitta la Gloria Cup per la nazionale italiana femminile, superata questa sera 3-1 (23-25, 25-22, 25-18, 25-21) dalle padrone di casa turche. Le ragazze di Davide Mazzanti si sono classificate così al quarto posto dietro a Turchia, Russia e Azerbaijan. Domani la nazionale tricolore farà ritorno in Italia e poi tornerà al lavoro ...

Volley – Gloria Cup : esordio amaro per le azzurre - Italia ko contro la Russia : Gloria Cup: le azzurre superate all’esordio dalla Russia 3-1 Inizia con una sconfitta il percorso della nazionale femminile nella Gloria Cup, in corso di svolgimento in Turchia. L’Italia nel primo match del torneo, infatti, ha dovuto cedere alla Russia per 1-3 (25-18, 16-25, 17-25-17-25). Dopo un primo set ben giocato e vinto, Chirichella e compagne non sono riuscite a reggere il ritmo avversarie, soffrendo molto in ricezione e di ...

Volley femminile - le convocate dell’Italia per la Gloria Cup. Le azzurre viaggiano verso i Mondiali : L’Italia prosegue in maniera intensa la marcia di avvicinamento verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale, reduce dalle Rabobank Super Series, si appresta a disputare un nuovo torneo amichevole: dal 23 al 25 agosto le azzurre saranno infatti protagoniste a Belek (Tuchia) dove affronteranno le padrone di casa, la Russia e l’Azerbaijan. Le ragazze del CT Davide Mazzanti ...

Volley : per azzurre torneo in Turchia : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Dal 23 al 25 agosto la nazionale femminile di pallavolo guidata dal ct Davide Mazzanti sarà impegnata nella Gloria Cup, torneo che si disputerà a Belek in Turchia, ulteriore ...

Volley femminile - l’Italia viaggia verso i Mondiali : quali azzurre convocate? Titolari definite - riserve da scegliere. Si aspetta Caterina Bosetti : L’Italia sta lavorando duramente in vista dei Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. La nostra Nazionale sta affrontando una serie di collegiali e di partite amichevoli proprio per farsi trovare preparata in vista della rassegna iridata dove ci presenteremo da outsider con la speranza di ottenere un risultato importante. Davide Mazzanti ha diffuso la prima lista di 22 giocatrici tra cui dovrà decidere ...

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. La prima lista di 22 azzurre : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha consegnato la lista delle 22 giocatrici convocate in vista dei Mondiali 2018 che si disputeranno a ottobre in Giappone. Si tratta di un gruppo allargato che poi verrà ristretto a 14 ragazze a ridosso dell’inizio della rassegna iridata. Confermati tutti i nomi visti negli ultimi mesi tra Nations League e amichevoli, spicca il rientro di Caterina Bosetti che cerca il ...

Volley : Super Series Volleyball : le azzurre sul terzo gradino del podio : EINDHOVEN , OLANDA, - Chiusura convincente della nazionale femminile di Davide Mazzanti nella Rabobank Super Series Volleyball . Oggi pomeriggio le azzurre hanno Superato 3-1 , 25-21, 25-22, 22-25, 25-...

Volley - Italia sconfitta dalla Russia in amichevole. Turnover massiccio - età media 21 anni! Azzurre verso i Mondiali : L’Italia è stata sconfitta dalla Russia per 3-0 (25-18; 25-23; 25-22) nella semifinale delle Rabobank Super Series, torneo amichevole in preparazione ai Mondiali 2018 di Volley femminile che si disputeranno a ottobre in Giappone. Ad Eindhoven (Paesi Bassi) le Azzurre, che nel girone avevano sconfitto proprio Goncharova e compagne, si sono arrese nettamente anche perché il CT Davide Mazzanti ha deciso di operare un massiccio Turnover ...

Beach Volley : a Mosca due coppie azzurre nei quarti : Mosca- Nel torneo 4 stelle di Mosca procede spedita la corsa di due coppie azzurre sulle tre in gara. Nel tabellone femminile Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth confermano il loro buon momento di ...

Rabobank Super Series Volleyball : le azzurre in semifinale con la Russia : Dopo la vittoria sulla Turchia in semifinale l’Italia incontrerà la Russia Nella semifinale della Rabobank Super Series Volleyball la nazionale italiana femminile affronterà domani, sabato 11 agosto, la Russia (ore 14.30). Le azzurre hanno chiuso al secondo posto il girone dietro all’Olanda, che nell’altra semifinale scenderà in campo contro la Turchia (ore 17). Tutte le gare del week end si disputeranno a ...

Beach Volley : a Mosca Lupo-Nicolai ok - sconfitte le altre due coppie azzurre : Mosca , RUSSIA, - Nelle gare d'esordio nel main draw del torneo 4 stelle di Mosca le coppie azzurre hanno ottenuto un successo e due sconfitte.Bene Lupo-Nicolai che hanno superato Hudyakov-Bykanov 2-1 ...