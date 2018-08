Viktor Orban | la frase che incorona Matteo Salvini | ' È il mio eroe | sono curioso di

Viktor Orban entusiasta di Matteo Salvini : "È il mio eroe" : Alle 17 lo incontrerà in Prefettura a Milano e Viktor Orban non nasconde il suo entusiasmo. Con Matteo Salvini "vorrei fare una conoscenza personale. Lui è il mio eroe" ha detto il primo ministro ungherese, uscendo dal ristorante in cui ha pranzato a Milano."È un mio compagno di destino - ha aggiunto - sono molto curioso di conoscere la sua personalità. Sono un grande estimatore e ho alcune esperienze che forse potrei ...

Chi è Viktor Orban - il primo ministro ungherese che ai migranti non dà neanche da mangiare : Viktor Orban, il premier ungherese, con cui si incontra il ministro dell'interno Matteo Salvini. Nazionalista, ferreo oppositore dell'immigrazione, Orban è diventato il punto di riferimento dei partiti populisti europei. Al suo terzo mandato consecutivo a capo del governo, continua a sfidare le regole europee in tema di accoglienza convinto che l'immigrazione sia una minaccia alla cultura ungherese.Continua a leggere

Cosa hanno da dirsi Matteo Salvini e Viktor Orbàn? : Il primo ministro ungherese, Viktor Orban, si è concesso una breve passeggiata a Brera, il cuore storico di Milano, prima dell'atteso incontro nella prefettura del capoluogo lombardo con il ministro dell'interno, Matteo Salvini. Orban, atterrato alle 14 all'aeroporto di Linate, si è seduto nel ristorante 'Hosteria della Musica', a due passi dalla Pinacoteca di Brera, dove è arrivato ...

Chi è Viktor Orban - il premier populista ungherese - amico di Salvini e oppositore di Soros : In politica estera si è avvicinato alla Russia di Vladimir Putin e ha manifestato posizioni fortemente anti-immigrazione. Il suo elettorato elettorato non è più quello delle élite filo-europee delle ...

Cosa avranno da dirsi Viktor Orbàn e Matteo Salvini? : L'idea è di "non parlare di immigrazione" perché tanto su quel tena Matteo Salvini e Viktor Orbàn sono d'accordo: "massima protezione delle frontiere esterne". Ma allora Cosa c'è nell'agenda dell'incontro ra il ministro dell'Intreno e il premier ungherese a Milano? "Parleremo di economia" ha detto Salvini al Corriere, "in Ungheria il ...

Chi è Viktor Orbán - il premier ungherese che incontra Salvini : (Foto: flickr.com / Fuhumedia) Martedì 28 agosto è il giorno dell’incontro, a Milano, tra il ministro dell’Interno e vicepremier italiano Matteo Salvini e il primo ministro ungherese Viktor Mihály Orbán, figura spesso criticata per le sue posizioni anti-europeiste e contro l’immigrazione. Nato nel 1963 a Székesfehérvár, Orbán è diventato segretario dell’organizzazione giovanile comunista a 24 anni, nel 1987. Un orientamento politico durato una ...

Viktor Orbán - il giovane comunista che si fece grande nazionalista : Era di sinistra, «ingenuo» e «finanziato» da Soros. Oggi è anti-comunista, nazionalista e anti-Soros. Controverso è termine limitante per definire Viktor Mihály Orbán, il primo ministro ungherese atteso da Matteo Salvini martedì 28 agosto a Milano. L’incontro – che ha già creato non pochi imbarazzi agli alleati di governo del Movimento 5 Stelle – sarà accompagnato da manifestazione di protesta organizzata da chi non condivide ...

Viktor Orbán vuole essere il portavoce della nuova destra europea : L’obiettivo del premier ungherese non è quello di sciogliere l’Unione europea, ma di trasformarla in una concorrente e in un’alleata degli Stati Uniti di Trump. Leggi