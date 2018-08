Videogame | il meglio dei titoli dell' estate

Videogame : tutto il meglio dell’E3 2018 : Ormai da qualche giorno si è conclusa l’ E3 2018 di Los Angeles, un’edizione che prometteva fuochi d’artificio e che si è invece concretizzata in modo abbastanza fiacco e sottotono. Che non fosse ancora tempo di annunci per le nuove console lo si era capito, ma tutti si aspettavano qualche novità di sostanza in casa Xbox e le solite gradite sorprese dai lidi PlayStation. Le aspettative sono state rispettate a metà, perché se ...