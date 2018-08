VIDEO Vuelta a España 2018 | gli highlights della quarta tappa Simon Yates stacca tutti

oasport

: Elia Viviani ci ha fatto sognare nella 3a tappa de #LaVuelta2018, con una volata da urlo! ???? Oggi invece si sale,… - Eurosport_IT : Elia Viviani ci ha fatto sognare nella 3a tappa de #LaVuelta2018, con una volata da urlo! ???? Oggi invece si sale,… - Eurosport_IT : FORZA VINCENZO! ?? Dopo il terribile infortunio al Tour, #Nibali è pronto a stupire alla #Vuelta... ????????? ... con… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: VIDEO #Vuelta: '#Aru fa ben sperare. Nibali è preoccupato' @GhisaGazzetta -

(Di martedì 28 agosto 2018) Oggi non si è scherzato alla, nellaodierna: 161 km da Vélez-Málaga a Alfacar. Sierra de la Alfaguara. Primo vero arrivo in salita, sul quale si è imposto lo statunitense Benjamin King (Dimension Data), il più fortefuga di giornata. Gruppo che si è dovuto accontentarelotta per la classifica generale: comunque molto spettacolare.ha acceso la modalità Giro d’Italia, scattando in solitaria e guadagnando secondi sui rivali. Michal Kwiatkowski resta in Maglia Rossa, ma dopo questo antipasto ci sarà sicuramente grande attesa per le prossime montagne. Prova di carattere di Fabio Aru che rimane ancorato al gruppo dei migliori con grande determinazione mentre Davide Formolo non risponde presente, andando in crisi. Stesso destino per Vincenzo Nibali che però ha altri obiettivi. Riviviamo le immagini salienti di una stage ...