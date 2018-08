Video Verona Padova 1-1 | highlights e gol della partita Serie B 1^ giornata

A Verona la festa è tutta per la… Juventus! Tifosi in delirio all’arrivo del bus bianconero [Video] : Il bus della Juventus passa a stento tra la folla di Tifosi in festa accorsi allo Stadio Bentegodi per il match tra i bianconeri ed il Chievo Nonostante la Juventus affronti il primo match del calendario di Serie A in trasferta, la festa a Verona sembra tutta per i bianconeri. Il primo segno, che i Tifosi accorsi allo stadio Bentegodi non aspettavano altro che l’arrivo della squadra campione d’Italia in carica, è la ressa che ...