VIDEO - Migranti | tensione fuori dal centro di Rocca di Papa | Casapound contro i

Lager Libia - i VIDEO choc che il Papa ha visto/ Torture ai migranti - Francesco : “difficile mandarli indietro” : Libia, i Lager dei migranti: video choc che il Papa ha voluto vedere, "Torture, frustate e colpi di machete". Le foto sconvolgenti, Francesco: "difficile mandarli indietro, no porto sicuro"(Pubblicato il Tue, 28 Aug 2018 17:15:00 GMT)

Migranti torturati in Libia - su Avvenire i VIDEO visti dal Papa : Roma, 28 ago., askanews, - Il quotidiano dei vescovi italiani Avvenire ha pubblicato dei fermi immagine di alcuni video, girati di nascosto con i cellulari, sulle torture inflitte in Libia ai Migranti,...

Migranti - Papa Francesco e i VIDEO sulle torture in Libia : “Terribile cosa succede a chi è rimandato indietro” : Papa Francesco ha visionato alcuni video delle torture subite dai Migranti in Libia. "Pensateci bene prima di riportarli indietro", è stato il commento di Bergoglio, parlando con i giornalisti di ritorno dal viaggio in Irlanda."Ho visto la sorte di chi viene rimandato indietro con i barconi".Continua a leggere

Migranti - i VIDEO delle torture subite in Libia che Papa Francesco ha chiesto di vedere : Dall'inizio di giugno, il ritiro dell'Italia dal coordinamento dei salvataggi in mare nel Mediterraneo centrale e la nuova politica di rifiuto dello sbarco alle navi che trasportano rifugiati e ...

Migranti torturati in Libia - su Avvenire i VIDEO visti dal Papa : Roma, 28 ago., askanews, - Il quotidiano dei vescovi italiani Avvenire ha pubblicato dei fermi immagine di alcuni video, girati di nascosto con i cellulari, sulle torture inflitte in Libia ai Migranti,...

“I migranti? Pensateci bene…”. Papa Francesco ha voluto vedere quei VIDEO choc : Il video che mostra chi scappa da fame e guerre, è troppo cruento, scrive L’Avvenire, ma Papa Francesco ha voluto vederlo. Ha osservato in silenzio quelle immagini, arrivate in Italia insieme ai superstiti, in quello che viene definito lager libico e che il quotidiano riporta in minima parte. Sono immagini drammatiche che, una volta viste, difficilmente si possono dimenticare. Come gli occhi imploranti di un ragazzo in lacrime che ...

Governo - insulti dai migranti. VIDEO"Fascisti di m... - fascisti di m..." : Ecco il video virale di Lamin Ceesay, rapper gambiano che vive a Salerno, che insieme a due amici ha affittato un pedalò e simula così il loro ritorno in Africa, indirizzando il videomessaggio al ministro dell'Interno, Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Diciotti : la bufala dei migranti che ballano il Waka Waka [VIDEO] : I 177 migranti a bordo della Diciotti ballano il Waka Waka? È quanto circola ormai da molte ore sui social network per via di un video pubblicato per primo dall’utente Purgatorius sui propri profili Facebook e YouTube. Le immagini sono diventate rapidamente virali e riprenderebbero i migranti al centro di uno scontro politico, mentre si dilettano a ballare il Waka Waka di Shakira. Sarebbe la prova, secondo chi ha condiviso il video e tanti ...

Diciotti - la bufala dei migranti che ballano 'Waka Waka'. Guardia Costiera : "VIDEO del 2017" : Il portavoce della Guardia Costiera a Repubblica : "Si tratta di un video di una missione dell'estate 2017 girato a bordo della nave"

«No way» - il VIDEO ideato dall’Australia per scoraggiare gli arrivi dei migranti : Il video «no way» ideato per scoraggiare gli arrivi dei clandestini. Il ministro Salvini ha citato questo sistema come possibile alternativa anche per l’Europa

'No Way' - così l'Australia scoraggia l'arrivo dei migranti : VIDEO - : l'Australia ha una legislazione tra le più rigide al mondo riguardo agli immigrati e ai richiedenti asilo. Si tratta della cosiddetta "Pacific solution", citata anche dal ministro dell'Interno Matteo Salvini come possibile alternativa per l'Europa

«No way» - il VIDEO ideato dall’Australia per scoraggiare gli arrivi dei migranti : Il video «no way» ideato per scoraggiare gli arrivi dei clandestini. Il ministro Salvini ha citato questo sistema come possibile alternativa anche per l’Europa

AQUARIUS - MIGRANTI SBARCANO A MALTA/ VIDEO - distribuiti in 5 Paesi UE : Salvini - “noi abbiamo già dato” : Salvini, fermati 9 terroristi diretti in Italia: bloccati dalla Tunisia. AQUARIUS, accordo trovato in Europa: 141MIGRANTI accolti in 5 Paesi Ue e nei porti di MALTA, Roma non partecipa(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 20:57:00 GMT)

Aquarius con 141 migranti - stop di Salvini : «Mai in Italia» No anche di Spagna e Malta Altri 109 a Lampedusa VIDEO : Toninelli: «La nave batte bandiera di Gibilterra, il Regno Unito si assuma la responsabilità». E Madrid frena Barcellona: «La Spagna non è il porto più sicuro»